Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bir kişinin feci şekilde can verdiği traktör kazası Sivas Suşehri ilçesinde meydana geldi.

İlçeye bağlı bir köyde yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan 64 yaşındaki D.Ü isimli vatandaş bugün traktör ile kendi tarlasına odun toplamak için gitti.

D.Ü'den uzun süre ses çıkmayınca ailesi durumdan şüphelendi ve köylüler ile birlikte yaşlı adamı aramaya başladı. Bir süre arama yapan köylüler D.Ü'nün traktörünü köye yakın bir alanda devrilmiş olarak gördü ve durumu hemen jandarma ile 112 sağlık personeline ihbar etti.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbarı alan personel hemen kaza yerine intikal etti ve sağlık personeli yaptıkları ilk incelemede devrilen traktörün altında kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.