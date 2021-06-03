Sivas'ta çok feci kaza! 9 kişi can verdi

9 kişinin can verdiği feci trafik kazası az önce Sivas Gölova'da meydana geldi.

Gelen son dakika bilgisine göre henüz sürücüsünün ismi belinemeyen özel bir otomobil Sivas Gölova yolunda seyir halindeyken, bir anlık dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen kamyonet tipi araçla kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada 9 kişi can verdi

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık personeli, kurtarma ekipleri ve polis yönlendirildi. Kazanın yaşandığı yere gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 9 kişinin can verdiğini belirledi.

Acı haberi Sivas Valisi Salih Ayhan duyurdu. Ayhan, yapmış olduğu açıklamada meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin can verdiğini duyurdu.