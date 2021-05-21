Sivas'ta babasının tabancası ile oynayan genç kız yaralandı

Sivas'ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kolluca Köyü'nde yaşayan 15 yaşındaki Sibel Ö. Adlı bir genç kız, babasına ait silah ile oynarken kaza ile tabancanı tetiğe dokununca, silahtan çıkan mermi genç kızın kanına isabet etti.

KIZINI YARALI HALDE BULDU

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda genç kız evinde yalnız olduğu sırada babası Feridun O.'ya ait olan ruhsatsız tabanca ile kaza ile yaralandı. Silahın ateş aldığı sıralarda evin bahçesinde bulunan anne Necla O. silah sesini duyunca eve koştu. Evde kızını kanlar içerisinde gören Necla O. Durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Sibel O.’nun ilk müdahalesinin olay yerinde gerçekleştikten sonra, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.