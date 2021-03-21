Sivas'ta 8 kişiye 3 bin 416 lira ceza

Sivas’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Divriği Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarın değerlendirilmesi ile bir iş yerinde okey oynatıldığı ihbarı ile düzenlenen baskında işyerinde denetim yapıldı.

Yapılan denetim sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı davranıldığı yasaklara uyulmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle 7 kişiye ve işyeri sahibine toplamada 3416 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle son dönemlerde artan vakalar ile ekipler tarafından denetimler sıklaştırılmış ve ekiplere gelen ihbarlar değerlendirilerek halk sağlığı için titizlikle çalışmalar devam etmekte.

