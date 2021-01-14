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Sivaslı iş insanı adasını satıyor! Adanın değeri 8 milyon lira!

İstanbul’da yaşayan İsmail Karabiber memleketini Sivas’ta bulunan adasını satışa çıkardı. Kılıçkaya Barajında bulunan adanın fiyatı ise 8 milyon lira.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:40
Sivaslı iş insanı adasını satıyor! Adanın değeri 8 milyon lira!
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Yıllar önce Sivas Suşehrin’de Devlet Su İşleri (DSİ) 2005 yılında Kelkit Çayı üzerinde bulunan Kılıçkaya Barajı sular altında kaldı. Rakımı yüksek olan 1000 dönümlük bölge de çevre sular altında kalması ile ada oluştu. O sene DSİ ise ihale usulü bu adayı satışa çıkardı. Sivaslı iş insanları ihaleye katılarak adayı satın aldı.

Tarım amaçlı kullanılan adada şeker pancarı, nohut, arpa patates gibi birçok ürünlerinin yetiştirilmesinde katkısı olan Karabiber, daha sonra ortakları ile anlaşamadığı için ortak karar alıp satışa çıkarılmasını sunuldu.  Şu an İstanbul’da yaşayan İsmail Karabiber adanın üzerinde evde bulunan yere 8milyon TL istedi.  Ada intenet üzerinden satışa çıkarıldı.

Hayvancılık dışında birçok özelliğe sahip olan ada ulaşım noktasında da sıkıntı çıkmayan bir yerde olduğunu dile getiren Karabiber Sivas’ta bu adadan başka toplu müstakil ve bağımsız bir arazinin olmadığını söyledi.

İntenet üzerinden satışa çıkartılan adada teklifleri beklediğini vurgulayan İsmail Karabiber henüz istedikleri teklifi alamadıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 14.01.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
SivasKılıçkaya BarajıAda
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