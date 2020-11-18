Sivas'lı esnaf 100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı

Küresel çapta etkili olan ve milyonlarca can alan korona virüs hastalığı yayılmaya devam ediyor. Yaşanan bu süreçte vaka sayılarının artması ve eski normal dönüş sürecinin uzaması sebebiyle özellikle işletme sahipleri hastalık ile mücadelede ve mekanlarını açık tutmada yeni tedbirler alıyor.
Sivas'ta esnaflık yapan ve kafe işleten bir işletmecinin hastalığa karşı mekanında aldığı tedbir dikkat çekti. Kent merkezinde kafe işleten, işletmeci Nail Doğan, bu süreçte yaklaşık 100 bin lira harcama yaparak işletmesine gelen müşteriler arasında hastalığın yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Her masayı mesafe kuralına göre konumlandırann Doğani ayrıca masalarıda cam kabinler ile kapatarak, teması ve virüs bulaşma ihtimalini azaltıyor. Sosyal mesafeli bu kafe Sivas'lı vatandaşlar tarafından oldukça rağbet görüyor.
HEM SOĞUKTAN HEM VİRÜSTEN KORUYOR