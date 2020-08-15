Sivas'ın Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:23
Divriği
ilçesinde yer alan kitabesi bulunmayan ve Mengücekler zamanından kaldığı düşünülen tarihi Kız Köprüsü
kesme taş ve molozlardan oluşan 70 metre uzunluğunda ve değeri yeni yeni anlaşılan gizli kalmış tarihi köprü
için Divriği Belediyesi girişimi ile restorasyon çalışmaları başladı.6 ay kadar sürecek olan çalışmalarda köprünün taşları ve dizimi bu zamana kadar sağlam kalmasıyla birlikte hem dikkat çekici hem de tarih severlerin oldukça ilgisini çekiyor.
Son Güncelleme: 15.08.2020 14:23
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