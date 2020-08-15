Sivas'ın Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı

ilçesinde yer alan kitabesi bulunmayan ve Mengücekler zamanından kaldığı düşünülen tarihikesme taş ve molozlardan oluşan 70 metre uzunluğunda ve değeri yeni yeni anlaşılan gizli kalmışiçin Divriği Belediyesi girişimi ile restorasyon çalışmaları başladı.6 ay kadar sürecek olan çalışmalarda köprünün taşları ve dizimi bu zamana kadar sağlam kalmasıyla birlikte hem dikkat çekici hem de tarih severlerin oldukça ilgisini çekiyor.