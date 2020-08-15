İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat yağmuru
Son Dakika
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat...

Sivas'ın Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı

Sivas'ın Çalti çayı üzerinde inşa edilen ve kitabesi bulunmayan zamana adeta meydan okuyan Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:23
Sivas'ın Kız Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı
Takip Et:


Divriği ilçesinde yer alan kitabesi bulunmayan ve Mengücekler zamanından kaldığı düşünülen tarihi Kız Köprüsü kesme taş ve molozlardan oluşan 70 metre uzunluğunda ve değeri yeni yeni anlaşılan gizli kalmış tarihi köprü için Divriği Belediyesi girişimi ile restorasyon çalışmaları başladı.6 ay kadar sürecek olan çalışmalarda köprünün taşları ve dizimi bu zamana kadar sağlam kalmasıyla birlikte hem dikkat çekici hem de tarih severlerin oldukça ilgisini çekiyor.



Son Güncelleme: 15.08.2020 14:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DivriğiSivasTarihi KöprüKız Köprüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da eğlenceler tüm uyarılara rağmen yat partilerine dönüşüyor
İstanbul'da eğlenceler tüm uyarılara rağmen yat partilerine dönüşüyor
Çift başlı engerek yılanı bulundu! Bir ısırık bile öldürücü
Çift başlı engerek yılanı bulundu! Bir ısırık bile öldürücü
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
Adliyede demir çubuklu kavga
Adliyede demir çubuklu kavga
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Popüler Haberler

Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
Star TV Yeni sezon dizi ve programları ile yeni yayın dönemine hazırlanıyor
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
Şok marketler okul malzemeleri 15 Ağustos 2020 Cumartesi büyük indirim!
Altın ne kadar oldu? 15 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 15 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezona Ne Zaman Başlayacak? EDHO Yeni Sezon Tarihi
Gel Hemşerim yarışması nerede çekiliyor? Yarışmanın yapıldığı köyler neresi?
Bergen filmi ne zaman vizyona çıkacak? Film vizyon tarihi belli oldu!
Kurbanlık kavurma nasıl yapılır? Kavurma tarifi ve malzemeleri
Hizmetçiler Atiye kimdir? Gerçek adı nedir? Algı Eke rol aldığı yapımlar
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 14 Ağustos 2020 Cuma
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.