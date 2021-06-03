Sivas'ın Gölova ilçesinde yaşanan korkunç kaza

Sivas’ın Gölova ilçesinde yaşanan kazaya dair açıklamalar valilikten geldi. Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya dair şu ifadeleri kullandı. ‘’Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı, ilk araştırmalara göre 9 kişi hayatını kaybetti’’ diyerek açıklamada bulundu.

Van’dan İstanbul’a doğru yola çıkan Özgür Görünüş şoför koltuğundaki isimdi. 31 yaşındaki genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşıdan gelen otomobil ile saat 10.00 civarında çarpıştı. Karşı aracın sürücü koltuğunda oturan kişinin ise Hamza Çelik olduğu öğrenildi.

Yapılan son dakika açıklamalarına göre 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu isimler şöyle,

Gökmen Gündoğdu(36)

Edanur Çelik (10)

Necla Dündar (30)

Hasret Çelik (76)

Burak Efe Dündar (10)

Rabia Görünüş (18)

Ali Baran Görünüş (1)

Ticari aracın sürücüsü Çelik

Olay yerine acil müdahale edilerek yaralılar hayata döndürülmeye çalışılsa da 9 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine ekiplerin sevk edilmesi ile cansız bedenler morga götürüldü.

Kazanın nedeni ‘Şerit ihlali’

Kazanın olması ile nedeni araştırılmaya başladı. Özgür Görünüş’ün otomobiliyle şerit ihlali yapmasıyla kaza meydana geldi.