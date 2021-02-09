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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde trafik kazası: 6 Yaralı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. E.M. (45) yönetimindeki 35 LR 349 plakalı otomobil ile Y.E. (36). yönetimindeki kamyonet yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

09 Şubat 2021 Salı 22:56
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde trafik kazası: 6 Yaralı
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Sivas Altınyayla’da Kamyonet İle Otomobilin Çarpışması Sonucu 6 Kişi Yaralandı!

Sivas ilinin Altınyayla ilçesinde kamyonet ile otomobil birbirine çarptı! Meydana gelen kazada araçlar içerisinde bulunan 6 kişi yaralı olarak kurtuldu.

E.M. (45) yönetimindeki 35 LR 349 plakalı otomobil ile Y.E. (36) idaresindeki 58 ABC 024 plakalı kamyonet, Deliilyas Beldesi Yeşilyurt-Başören yol ayrımında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü E.M. ile aracında bulunan H.M. (73), A.Ö. (68), E.B. (28), S.B. (53) ve kamyonette bulunan N.E. (72) yaralandı.

Altınyayla Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati durumlarının iyi olduğuna ulaşıldı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:56
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Sİvas Altınyayla KazaKaza HaberiSivas
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