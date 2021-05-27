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Sivas İmranlı'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri ve araçlarda bulunan toplamda 11 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:38
Sivas İmranlı'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı!
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu araçlar içerisinde bulunan 11 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Alınan bilgilere göre, G.T.(26) kontrolündeki 25 HB 788 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 34 CON 782 plakalı hafif ticari araç ve M.Ö (53) idaresindeki 27 E 4856 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi yakınlarında çarpıştılar. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle G.T. ve H.A.’nın araçları şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan bebek R.T, F.T. (22), Y.T. (49), M.A, E.A. (2), E.A. (5), D.Y. ve H.A. (33) kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere tedavi altına alınmak üzere sevk edildi.

İşte kazanın yaşandığı yerden bazı görüntüler; 

 

 

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
SivasİmranlıTrafik KazasıKaza11 Yaralı
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