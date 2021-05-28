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Sivas Gürün'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si ağır 5 yaralı!

Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari aracın karıştığı kazada araç içerisinde bulunan 5 yolcudan 2'si ağır 5 kişi kazada yaralandı.

28 Mayıs 2021 Cuma 16:44
Sivas Gürün'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si ağır 5 yaralı!
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Sivas’ın Gürün ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza saat 17.30 sularında Sivas-Gürün karayolu Gökçeyazı mevkiinde meydana geldi. Abdullah Kuş (47) kontrolündeki 64 DS 699 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü ile beraber araçta yolcu olarak bulunan Abdurrahman (11), Emine (48) ve Büşranur Kuş (13) ile Şükran Fidan (19) yaralandı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere Gürün Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Abdurrahman ve Emine Kuş’un durumlarının ağır olması dolayısıyla Sivas kent merkezindeki hastaneye sevk edildiler. Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 28.05.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
SivasGürünTrafik Kazası
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