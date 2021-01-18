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Sivas askere kaç gönderiyor? 2021 Sivas merkez ve ilçeleri celp dönemleri

2021 Asker tertip ve celp dönemleri açıklandı. Sivas ili nüfusuna kayıtlı 2001 doğumlular celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 13:15
Sivas askere kaç gönderiyor? 2021 Sivas merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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2021 Güncel celp tarihlerinin açıklanması ile birlikte askerlik yaşı gelmiş 2001 doğumluların hangi ayda gideceği belli oldu. Buna bağlı olarak askerlik yaşı gelmiş 2001 doğumlular ise yeni yıla girerken tecil durumları olmadığı taktirde Sivas iline bağlı vatandaşların hangi ilçe ve hangi ayda gideceği belli oldu. 

Vatani görevi için yaşı gelenlerin askerlik konusunda araştırmaya koyulmaları, tüm gelişmelerden haberdar olmaları için  https://asal.msb.gov.tr/  sitesini ziyaret edebilirler. Askere kaç tertip gidildiğini merak eden 2001 Sivas  nüfuslu vatandaşlar için gerekli açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

 İller arasında Sivas’ta bulunurken Sivas ili için; Sivas İl Merkezi, İmranlı, Kangal ve Zara ilçeleri nüfusuna kayıtlı yükümlüler 3 tertip olarak ağustos ayında, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Hafik 4 tertip olarak kasım ayında, Gürün, Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ise 1 tertip olarak şubat ayında askere alınacaktır.

Sivas Askerlik Celp Tarihleri

  • Şubat celbi için  ilçeler; Görün, Akıncılar, Koyulhisar, Suşehri olarak belirlenmiştir.
     
  • Ağustos celbinde gidilecek ilçeler; Sivas merkez, imranlı, kangal, zara 

 

  • Kasım celbi için; Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Hafik

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 13:15
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Anahtar Kelimeler:
Sivas AskerlikCelp Tarihleri
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