Sivas askere kaç gönderiyor? 2021 Sivas merkez ve ilçeleri celp dönemleri

2021 Güncel celp tarihlerinin açıklanması ile birlikte askerlik yaşı gelmiş 2001 doğumluların hangi ayda gideceği belli oldu. Buna bağlı olarak askerlik yaşı gelmiş 2001 doğumlular ise yeni yıla girerken tecil durumları olmadığı taktirde Sivas iline bağlı vatandaşların hangi ilçe ve hangi ayda gideceği belli oldu.

Vatani görevi için yaşı gelenlerin askerlik konusunda araştırmaya koyulmaları, tüm gelişmelerden haberdar olmaları için https://asal.msb.gov.tr/ sitesini ziyaret edebilirler. Askere kaç tertip gidildiğini merak eden 2001 Sivas nüfuslu vatandaşlar için gerekli açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Sivas Askerlik Celp Tarihleri

Şubat celbi için ilçeler; Görün, Akıncılar, Koyulhisar, Suşehri olarak belirlenmiştir.



Ağustos celbinde gidilecek ilçeler; Sivas merkez, imranlı, kangal, zara

İller arasında Sivas’ta bulunurken Sivas ili için; Sivas İl Merkezi, İmranlı, Kangal ve Zara ilçeleri nüfusuna kayıtlı yükümlüler 3 tertip olarak ağustos ayında, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Hafik 4 tertip olarak kasım ayında, Gürün, Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ise 1 tertip olarak şubat ayında askere alınacaktır.