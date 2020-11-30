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Sitokin fırtınası nedir? Sitokin fırtınası belirtileri

Koronavirüs salgın sürecinde ortaya çıkan Sitokin Fırtınası tanısı merak konusu oldu. Vatandaşlar Sitokin Fırtınası nedir, Sitokin Fırtınası belirtileri nelerdir sorularını araştırmaya başladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:30
Sitokin fırtınası nedir? Sitokin fırtınası belirtileri
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Burhan Kuzu’nun oğlu Süleyman Kuzu’nun oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Süleyman Kuzu’nun tedavi sürecinde iki kez Sitokin Fırtınası geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Vatandaşlar söz konusu Sitokin Fırtınasının ne olduğunu araştırmaya başladı.

Sitokin Fırtınası nedir?

Birçok hücre tarafından salgılanan ve hücreler arası moleküler haberciler görevi gören küçük proteinler Sitokinlerdir. Bu proteinlerin görevi hastalığa karşı vücudun tepkisini düzenlemek ve serbest kaldıklarında bağışıklık sistemini uyarmasına sağlar.

Ayrıca anormal olarak bilinen hücrelerin ölmesine ve normal hücrelerin uzun yaşamasına yardımcı olan sinyaller gönderip anti kanser aktivitesinin artmasına destek olur.

Koronavirüste Sitokin Fırtınası

Virüse yakalanan kişilerin yaşadığı nefes darlığı ve ateş gibi semptomlar Sitokin Fırtınası olarak adlandırılır. Tedaviye rağmen ateşin düşmemesi, akciğerdeki hasarın artması durumlarında Sitokin Fıtınası tanısı koyulur.



Son Güncelleme: 30.11.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
SitokinFırtına
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