Sitokin fırtınası, çöl tozu koronavirüs taşır mı?

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının Covid-19’u yayacağına ilişkin bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Toros açıklamalarında, atmosferik nedenlerden dolayı ortaya çıkan fırtınalarının ve küçük kum tanelerinin tozları yüzeyden oldukça yukarıya taşıdıklarını ifade etti. Her sene milyonlarca ton kum ve tozun fırtınalar ve rüzgar aracılığı ile kıtalar arasında geçiş yaptığını söyleyerek bilhassa bahar aylarında daha çok görüldüğünü aktardı.

Tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye’nin düşük yoğunluktaetkisine girdiğini bildiren Toros, güney bölgelerinden başlayarak çöl tozu etkisine girdiğini ve sonuçlara göre Salı gününden itibaren batı kesimlerinde etkisini kaybetmeye başlayacağını anlattı. Ayrıca çöl tozunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha yoğun olacağını aktardı.

Çöl tozunun genellikle şehir dışı birimlerde etkili olduğunu ve Covid-19’un araştırmalara göre güneş ışığını sevmediğini söyleyerek Covid-19 virüsünün taşınması konusunda tedirgin olunmaması gerektiğini belirtti. Bu tozların uzun süre güneş ışığına maruz kaldığını ve insan yerleşimlerinden uzak noktalardaki tozların uzun süre atmosferde seyahat etmesinin mümkün olmadığını aktardı. Çöl tozlarının Covid-19 taşımadığını bildirdi.