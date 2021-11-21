Sistem Analisti (BT) ne iş yapar? Sistem Analisti maaşları ne kadar?

Sistem analisti, işlemleri bilgisayar ile yapabilmek için inceleyen, nasıl yapılacağının kararını veren ve çalışma sistemini hazırlayan personeldir.

Sistem analisti (BT) maaşları ne kadardır?

Sistem analisti personellerinin aylık kazançları ortalama 5900 TL. Bu işte çalışan kişilerin aylık maaşları minimum 2826 TL iken, maksimum 9500 TL'dir.

Sistem analisti (BT) personellerininn eğitim düzeyi ne olmalı?

Bu işi yapmak için en az lisans mezunu olmak gerekiyor.

Sistem analisti (BT) ne iş yapıyor?

Sistem analistlerinin yaptığı işler şunlardır;

- Yapılması gereken işlemlerin incelenip işlem planının hazırlanması,

- Bilgisayar kotlama sistemine göre kotlayıp kütük düzenlemelerinin yapılması,

- İş akımının planı ile projesinin çizilmesi,

- Kullanılması gereken bilgisayar programlarının belirlenmesi,

- Programlarda yapılacak işlemlerinin belirlenmesi,

- Kartlara işlenen programlarda hata olup olmadığının bilgisayarı işletip saptanması,

- Yeni programın bilgisayara önceden geçirilen programlar ile çelişkili olup olmadığının kontrolünün sağlanması.

Sistem analisti meslek ana grubu

Profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek alt ana grubu

Bilgi ve iletişim teknolojisiyle alakalı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek grubu

Yazılım ile uygulama geliştiricileri ve analistleridir

Meslek birim grubu

Sistem analistleridir

Sistem analisti mesleğinin kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 2511.01'dir.