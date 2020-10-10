İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki: 'Beyonce'nin replikası'
Son Dakika
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki:...
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya...
Pençe-Kaplan operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
Pençe-Kaplan operasyonunda terör örgütü PKK'ya...
Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla paylaşım yapan fabrika işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
Sosyal medyadan ''Ölüm hak'' notuyla...

Şişli'deki meydan kavgası

Şişli'de bir tekel bayisine gelen ve alkollü olduğu söylenen bir kişi ve arkadaşları tekel bayisi çalışanları arasında kavga çıktı. Alkollü olduğu söylenen saldırganlar tekel bayii sahibini,tekel bayi çalışanı ve iki oğlunu darp ederek ortadan kayboldular.

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:06
Şişli'deki meydan kavgası
Takip Et:

Şişli, Cumhuriyet Mahallesinde gece yarısında yaşanana olayda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi geldiği tekel bayiinin kapısında bulunan tekel bayii çalışanına bilinmeyen bir nedenle yumruk attı. Bir ana olayı anlayamayan tekel çalışanının saldırgana yumruk atarak karşılık vermesiyle olaya alkollü kişinin arkadaşları da katılınca büyük bir kavga başladı. Yaşanan arbede çalışanının darp edildiğini gören tekel bayii sahibi Hikmet Aktürk kavgayı ayırmak için araya girdi. Ancak saldırgan ve arkadaşları Hikmet Aktürk'e saldırdı. Çevre sakinlerinin de müdahalesi ile tekel bayii sahibi saldırganlardan kurtarıldı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra kalabalık arkadaş grubuyla tekel bayii önüne gelerek tekrar saldırmaya başladı 20 dakika süren kavganın bitimiyle hafif yaralanan tekel bayii sahibi ve 2 çocuğu hastaneye gitti. Darp raporu alan taraflar saldırganlardan şikâyetçi oldu.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI


Yaşanan arbede işyeri kamerasından anbean kaydedilirken saldırganın yumruk atması kavganın çıkması ve işyeri sahibinin çalışanını kurtarmak isterken darp edilme anları kameralar tarafından kaydedildi.

ŞİŞLİ'NİN GÖBEĞİNDE BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI ÜZÜCÜ

Market sahibi verdiği ifadesinden çalışanına durduk yere saldırıldığını kavgayı ayırmak isterken darp edildiğini kavga sırasında işyerinden 12 bin TL parasının çalındığını söylerken Şişli’nin göbeğinde bu tarz olayların olmasının üzücü olduğunu dile getirirken şikayetçi olduklarını ve halen zanlıların yakalanmadığını ifade etti.



Son Güncelleme: 10.10.2020 19:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şişliMeydan Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'de yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
Kocaeli'de yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
İstanbul etkili olan sağanak yağış etkisini arttırıyor
İstanbul etkili olan sağanak yağış etkisini arttırıyor
Orman yangını büyüyor... Vatandaşın panik halinde
Orman yangını büyüyor... Vatandaşın panik halinde
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Yağmur yağdı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Yağmur yağdı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşi uzun süre ağladı
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşi uzun süre ağladı

Popüler Haberler

Emanet dizisi İkbal karakteri kimdir? Gülay Özdem kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kimdir?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini kim canlandıracak? Selin Şekerci kimdir?
Yemin dizisindeki Münevver kimdir?
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor?
Engelli raporu nasıl hesaplanır? Baltazar formülü nedir?
Devlet'in annelere sağlamış olduğu para ödeneğinden nasıl yararlanılabilir?
Sigorta başladıktan sonra sağlıktan yararlanma süresi ne kadardır?
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
KPSS şartı olmadan 3786 memur alımı yapılacak!
Ptt emekli maaşının kaç katı kredi çekebilir? 2020 Ptt emekli maaşına kredi çekme işlemleri
Bloke Teminatlı Kredi Kartı Nedir? Nasıl Kullanılır?
Yasak Elma Yağmur Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Ege Kökenli Hakkında Bilgiler
30 büyükşehir hangisi? İşte, giriş çıkışların tamamen durdurulduğu 30 büyük şehrin listesi
O Ses Türkiye'de Kürtçe şarkı söyleyen Hayri Kasaç kimdir?
Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2020
Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi oranları ve gelir vergisi hesabı nasıl yapılır?
Kaçıncı sınıfta yatay geçiş yapılır? Yatay geçişte kaçıncı sınıftan başlarım?
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Kiwi KFS 2903 buharlı pişiricinin özellikleri nelerdir? A101 aktüel ürünleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.