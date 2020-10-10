Şişli'deki meydan kavgası

Şişli, Cumhuriyet Mahallesinde gece yarısında yaşanana olayda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi geldiği tekel bayiinin kapısında bulunan tekel bayii çalışanına bilinmeyen bir nedenle yumruk attı. Bir ana olayı anlayamayan tekel çalışanının saldırgana yumruk atarak karşılık vermesiyle olaya alkollü kişinin arkadaşları da katılınca büyük bir kavga başladı. Yaşanan arbede çalışanının darp edildiğini gören tekel bayii sahibi Hikmet Aktürk kavgayı ayırmak için araya girdi. Ancak saldırgan ve arkadaşları Hikmet Aktürk'e saldırdı. Çevre sakinlerinin de müdahalesi ile tekel bayii sahibi saldırganlardan kurtarıldı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra kalabalık arkadaş grubuyla tekel bayii önüne gelerek tekrar saldırmaya başladı 20 dakika süren kavganın bitimiyle hafif yaralanan tekel bayii sahibi ve 2 çocuğu hastaneye gitti. Darp raporu alan taraflar saldırganlardan şikâyetçi oldu.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan arbede işyeri kamerasından anbean kaydedilirken saldırganın yumruk atması kavganın çıkması ve işyeri sahibinin çalışanını kurtarmak isterken darp edilme anları kameralar tarafından kaydedildi.

ŞİŞLİ'NİN GÖBEĞİNDE BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI ÜZÜCÜ

Market sahibi verdiği ifadesinden çalışanına durduk yere saldırıldığını kavgayı ayırmak isterken darp edildiğini kavga sırasında işyerinden 12 bin TL parasının çalındığını söylerken Şişli’nin göbeğinde bu tarz olayların olmasının üzücü olduğunu dile getirirken şikayetçi olduklarını ve halen zanlıların yakalanmadığını ifade etti.