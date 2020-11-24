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Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

Şişli'de, karşı yönlerden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Taksi ve bir otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralanan taksi sürücüsü ile 3 turist kadın çevredeki hastanelere kaldırıldı.

24 Kasım 2020 Salı 23:39
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
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Harbiye’de gerçekleşen olay İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi önünde akşam saatlerinde yaşandı. Gelen bilgilere bir otomobil sürücüsü Fethi Gündoğdu, Maçka yönünden gelerek Taksim yönüne doğru  ilerlerken önünde yavaşlayan otomobili sollamak istedi. Önünde bulunan otomobili hızla geçmek isterken, o sırada karşı yönden gelen bir taksi ile burun buruna geldi. İki araç sürücüsü aynı anda direksiyonu kırınca araçlar kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada, taksi sürücüsü ile taksi içesinde bulunan otellerine gitmekte olan 3 kadın turist hafif bir şekilde yaralandı.


Olay yerine ihbarlar üzerine birçok polis ve sağlık ekibi gelerek yaralıların ilk kontrolleri olay yerinde sağlanmış oldu. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılırken olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaşanan kaza sebebiyle ana cadde bir süre trafiğe kapatılarak araçların kaza yerinden kaldırılması beklendi. Araçların olay yerinden çekilmesiyle cadde trafiğe açıldı.

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 23:39
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Anahtar Kelimeler:
şişliTrafik Kazası
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