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Şişli'de sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşını döverek bayılttı

Şişli'de Ara E., isimli bir kişi aynı evi paylaştığı kız arkadaşı Leyla K.'yı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kısa bir süre öncede yine aynı şekilde darp ettiği kız arkadaşı son aldığı darbelerle bayılınca Ara E., genç kadını omuzuna alarak eve götürmeye çalıştı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:09
Şişli'de sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşını döverek bayılttı
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İstanbul'un Şişli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Leyla K.'yı sokak ortasında darp eden Ara E. isimli bir kişi genç kadını aldığı darbeler sonrası bayılmasıyla omuzuna alarak eve kadar taşıdı.

İlçede bulunan Pehlivan Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Leyla K. (36) ile Ara E., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Geçtiğimiz gün saat 16.00 'da başlayan tartışma kavgaya dönüşünde Leyla K. evden kaçmak isterken, Ara E. son anda genç kadını yakalayarak darp etti. Leyla K., komşularının yardımıyla kurtarılırken aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Kendisine geldiğinde tekrar evden çıkan kadın oradan uzaklaşmak isterken Ara E. genç kadını sokakta yakaladı ve bu kez tekmelerle vurmaya başladı.

Çevredekilerin müdahalesine de karşı çıkan Ara E. onlarla da kavga ederken kavga sırasında apartmanın merdiveninden düştü ve hafif bir şekilde yaralandı. Orada bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken baygınlık geçiren Leyla K. ve yaralı Ara E. ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan Leyla K.'nin polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşı Ara E.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 11.01.2021 11:09
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulşişliSokak OrtasıDayakŞiddet
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