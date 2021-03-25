Şişli’de otel odasında 2 kişi ölü olarak bulundu

Şişli’de meydana gele olayda edinilen bilgilere göre Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet caddesinde gerçekleşen olayda Şişli’de bulunan butik bir otel de iddialara göre pazartesi günü oteli terk edeceğini söyleyen 42 yaşındaki Hiranur Korkmaz ve 38 yaşındaki Muhammet Osman Gürlek adlı kişilerin otelden ayrılmaması üzerine otel çalışanları ilk önce kapıyı çalarak durumu kontrol etiler odadan ses gelmemesi üzerine resepsiyondan yedek anahtarı alarak odaya girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Odada cansız bir şekilde yatan Hiranur Korkmaz ile Muhammet Osman Gürlek çiftini gören çalışanlar hemen paniğe kapılarak durumu polise ekiplerine bildirdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri otel odasında, odada ve cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesetlerin üzerinde herhangi bir delici, kesici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. İncelemeler sırasında odada uyuşturucu madde bulunurken cesetler incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldılar. Öte yandan Polis ekipleri otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Ölen ciftin ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonrasında ortaya çıkacak.

