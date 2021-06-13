Şişli'de oğlunu parka götürürken hayatını kaybeden babanın ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Şişli İnönü Mahallesinde birkaç gün önce meydana gelen korkunç olayda Yeni Nalbant Sokak'ta akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden bölgede bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Biranda savaş alanına dönen olayda 2 kişi yaralandı. Olayın gerçekleştiği saatlerde çocuğunu parka götürmek yola çıkan bir baba Okan Karaten ise hayatını kaybetmişti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleşen kavgaya ait yeni detaylar ortaya çıkarken olayın gerçekleştiği bölgeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde silahlı şahısların rastgele sağa sola ateş ettiği görülürken, çevrede bulunanların ise rahat tavırları dikkat çekti.

AMBULANSIN OLAY BÖLGESİNE GELDİĞİ ANLAR KAYDEDİLDİ

Görüntülerde mahalle sakinlerinin dışarı çıktığı ve ambulansın geldiği o anlar da görüntülere yansıyor.