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Şişli’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralı

Şişli'de yaşanan kazada bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve hareket halindeki ticari taksi ile çarpıştı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:30
Şişli’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralı
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Şişli’de meydana gelen kazada gelen bilgilere göre cadde üzerinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden ve kontrolden çıkan bir otomobil cadde üzerinde hareket halinde olan bir taksiye çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Merve Çoşgun idaresindeki bir araç, yolda hareket  halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İbrahim Abanoz sürücüsü bir ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrasında ticari taksi şoförü İbrahim Abanoz ve otomobil sürücüsü Merve Çoşgun ile birlikte takside bulunan yolculardan yabancı uyruklu hamile bir kadın, küçük kız çocuğu ve diğer yolcu yaralandı. Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

Yaşanan kazada yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Ortopedi Doktoru Ahmet Keskin yaptı.

HASTA YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan kazada yaralanan yabancı uyruklu kişinin yakınları olay yerine geldi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan taksi şoförü İbrahim Abanoz’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza sonrasında anayol kısa bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 00:30
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Anahtar Kelimeler:
şişliKaza
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