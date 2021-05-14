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Şişli'de çökme tehlikesi olan bir bina boşaltıldı

Şişli’de altı katlı bir apartman çökme riski olduğu için, çevresinde bulunan iki bina ise önlem amacı ile tahliye edildi. Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, “Burada bulunan 9 tane binamız İTÜ tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş” açıklamasını yaptı.

14 Mayıs 2021 Cuma 22:52
Şişli'de çökme tehlikesi olan bir bina boşaltıldı
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Tahliye etme olayı, Şişli Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde yer alan Güneş Apartmanı'nda yaşandı. Aktarılan bilgiler doğrultusunda, altı katlı binada yaşamakta olan vatandaşlar binadan ses duymaları sonrasında yetkililere haber verdiler. İhbar üstüne olayın yaşandığı mahalleye intikal eden itfaiye, polis ve zabıta ekipleri önlem amacı ile apartman ile çevresini boşaltıp sokağa şerit çekti. Apartmanda incelemelerini tamamlayan ekipler sokakta duran otomobilleri çekici yardımı ile kaldırdı ve Güneş Apartmanı'nın çevresinde ki 2 binayı da önlem amacı ile boşalttı. Apartmanda yaşayanlar, ekipler tarafınca boşaltılan apartmana sıra ile alınıp, evlerinde ki eşyalarını almaları sağlandı.

“Şu an hayati tehlike arz eden bir durum yok”

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, çökme tehlikesi altında olan binaya gelip inceleme yaptı. İncelemeden sonra açıklamada bulunan Kaymakam Türkel, “Burada bulunan dokuz tane binamız İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Birkaç gün evvel de ortada bulunan binanın kolonlarında genişleme tespit edilmiş. Bugün tedbir amaçlı hem o bina, hem de sağındaki solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık on ailemiz var. Şu an hayati tehlike arz eden bir durum yok. Numuneler alındı. Çevre İl Müdürlüğü'nün de haberi var. Rapor sonuçlarına göre gerekirse yıkım, gerekirse güçlendirme yapılacak. Geçmişte, deprem yönetmeliğinden evvel yapılmış eski binalarımız. Tabii depreme uygun değil. En güzeli bunların yerinde dönüştürülmesi” ifadelerine yer verdi.

“Kimseyi açıkta bırakmayız”

Önceliklerinin can tehlikesi olmaması olduğunu belirten Kaymakam Türkel, “Tedbir alındı. Bu bir dönüşüm meselesi. Bunları yıkmak kolay olmuyor. Çünkü dönüştürdüğümüz zaman aynı kat sayılarını bulamayabiliyoruz. Bu da caydırıcı oluyor. Kat sayıları düşecek biraz. Zaruret halinde yıkıldığı zaman da mevzuat çerçevesinde hak sahibine ne kadar yer düşüyorsa onu kabullenecekler. İnşallah bir tehlike olmadan bunu atlatırız. Tabii gelecek olan raporlar önemli. Riskli bina olduğuna göre muhtemelen bunların yıkılması gerekiyor. Şu an açıkta kimse yok. Gerekirse AKOM, belediye ve bizler yardımcı olacağız. Kimseyi açıkta bırakmayız. Bu konuda ailelerimiz emin olsunlar” dedi.

“Bu bina yıkılırsa hepsi yıkılır”

Mahallede ikamet eden Hüseyin Aslan de, “Bundan üç gün önce kolonları test etmeye geldiler. Elli yıllık apartman. Orta kolon iyice patladı. Demirler iyice yamuldu.  Beş dakika sonra da, bir saat sonra da çökebilir. 4-5 binada çok büyük risk bulunuyor. Bu bina yıkılırsa diğerleri de yıkılır” ifadelerini kullandı .

Ayrıca çökme tehlikesi nedeni ile boşaltılan binadan havadan da görüntü alındı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 22:52
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şişliçökmeTehlikesiOlanBinaBoşaltıldı
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