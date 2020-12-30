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Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Şişli'de bulunan bir tıp merkezinde görevli olan bir hemşire bıçaklı saldırgan tarafından rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri geldi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:59
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
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Şişli’de bir tıp merkezinde gerçekleşen olayda tıp merkezine gelen bir kişi kendisi ile tartışan tıp merkezinde görevli hemşire hemşire Hayrünisa C.'yi üzerinde bulunan bıçakla rehin aldı.

Çok sayıda polis ekibi geldi

Yaşanan olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal ederken hemşirenin sağ sağlim kurtarılması için polisler tarafından çalışma başlatıldı. İkna çalışmaları sonucunda bıçağı bırakan Ramazan K. teslim oldu. Gözaltına alınan bıçaklı saldırgan ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü.

Genç hemşire fenalaştı

Yaşadığı olay sonrasında fenalaşan hemşire Hayrünisa C.ambulans ile hastaneye kaldırıldı.edinilen bilgilere Hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak saldırgan tarafından sol koltuk altından küçük bir sıyrıkla yaralandığı belirtildi.

Kaymakamlık'tan açıklama

Şişli Kaymakamlığı tarafından gelen olay hakkındaki açıklamada öğle saatlerinde gerçekleşen olayda Şişli Abidei Hürriyet Caddesinde bulunan özel bir tıp merkezinde çalışan Hayrünisa C. isimli sağlık personelinin, tıp merkezine gelen Ramazan K. adlı bıçaklı bir şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarının alındığını söyledi. Alınan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibinin yönlendirildiğini ve olay yerine giden polis ekiplerinin başarılı çalışmaları neticesinde saldırgan şahsın etkisiz hale getirilerek sağlık çalışanının kurtarıldığını ekledi. Sağlık çalışanına geçmiş olsun dileklerini sunarken saldırganın emniyette sorgusunun gerçekleştiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 30.12.2020 16:59
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Anahtar Kelimeler:
şişliSağlık Personeline Şiddet
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