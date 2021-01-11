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Şişli'de 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen kadın kurtarılamadı

Şişli'de Gülten Sokuluoğlu isimli bir kadın bir binanın 6. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Yaklaşık 25 metreden kaldırıma düşen Gülten Sokuluoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:09
Şişli'de 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen kadın kurtarılamadı
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İstanbul'un Şişli ilçesinde, saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda 8 katlı bir apartmanın 6. katında ikamet eden Gülten Sokuluoğlu isimli bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinin penceresinden aşağı düştü. 25 metre gibi bir yükseklikten kaldırıma düşen kadın kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde yatan Sokuluoğlu'nun üzerinden yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken annesinin camdan düştüğünü öğrenerek eve gelen oğlu, annesinin öldüğünü duyunca sinir krizleri geçirdi.

Bir bankadan emekli olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun casız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardında ambulansa alınarak otopsi yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırılırken, Sokuluoğlu'nun pencereden düşerek ölmesiyle ilgili polis geniş çapta bir soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 11.01.2021 16:09
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Anahtar Kelimeler:
şişliGülten Sokuluoğlu6 KatDüşme
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