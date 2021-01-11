İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...

Şişli'de sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşını döverek bayılttı

Şişli'de Ara E., isimli bir kişi aynı evi paylaştığı kız arkadaşı Leyla K.'yı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kısa bir süre öncede yine aynı şekilde darp ettiği kız arkadaşı son aldığı darbelerle bayılınca Ara E., genç kadını omuzuna alarak eve götürmeye çalıştı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:09
Şişli'de sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşını döverek bayılttı
Takip Et:

İstanbul'un Şişli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Leyla K.'yı sokak ortasında darp eden Ara E. isimli bir kişi genç kadını aldığı darbeler sonrası bayılmasıyla omuzuna alarak eve kadar taşıdı.

İlçede bulunan Pehlivan Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Leyla K. (36) ile Ara E., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Geçtiğimiz gün saat 16.00 'da başlayan tartışma kavgaya dönüşünde Leyla K. evden kaçmak isterken, Ara E. son anda genç kadını yakalayarak darp etti. Leyla K., komşularının yardımıyla kurtarılırken aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Kendisine geldiğinde tekrar evden çıkan kadın oradan uzaklaşmak isterken Ara E. genç kadını sokakta yakaladı ve bu kez tekmelerle vurmaya başladı.

Çevredekilerin müdahalesine de karşı çıkan Ara E. onlarla da kavga ederken kavga sırasında apartmanın merdiveninden düştü ve hafif bir şekilde yaralandı. Orada bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken baygınlık geçiren Leyla K. ve yaralı Ara E. ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan Leyla K.'nin polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşı Ara E.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 12.01.2021 21:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulşişliSokak OrtasıDayakŞiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Marketler hafta sonu kaça kadar açık? Bim, Şok, A101 mesai saatleri
Marketler hafta sonu kaça kadar açık? Bim, Şok, A101 mesai saatleri
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!

Popüler Haberler

Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Aşı rıza formu nedir? Aşı rıza formu neden doldurulacak, zorunlu mu? Aşı rıza formu içeriği
Andorra’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Youtube programsız arka planda kesintisiz oynatma
Survivor Reşat sakatlanma anı! Survivor Reşat elendi mi? Reşat diskalifiye olacak mı?
Whatsapp sözleşmesi imzalayanlar ne yapacak? Whatsapp sözleşmesi iptal oldu, peki imzalayanlar ne yapmalı?
Seksenler dizisinde rol alan Rasim Ötekin diziden neden ayrıldı? Fehmi Baba karakteri yeni sezonda yok mu?
ATV EDHO, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok?
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Asgari ücretle çalışan kişileri sevindirecek haber!
Şubat ayı hangi zamanlarda 29 çeker? Kaç yılda bir 29 çekiyor?
Usta Sanatçı, "Paşa" Zeki Müren 89 yaşında!
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konu özeti ve oyuncuları
e-Nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır? Kimlere aşı yapılacak?
Yemin dizisi Feride kimdir? Gerçek adı ne? Cansu Tuman oynadığı diziler
Hekimoğlu dizisindeki Mahir karakteri Kimdir? Serdar Orçin dizideki rolü ve hayatı
Askerlik ve askerlikten muafiyet için boy kilo şartları, sınırı hesaplaması 2021
Askerde uzman erbaş olarak kalma şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat (Uğur Uzunel) kimdir?
FOX TV Baraj dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.