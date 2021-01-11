Şişli'de sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşını döverek bayılttı

İstanbul'un Şişli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Leyla K.'yı sokak ortasında darp eden Ara E. isimli bir kişi genç kadını aldığı darbeler sonrası bayılmasıyla omuzuna alarak eve kadar taşıdı.
Çevredekilerin müdahalesine de karşı çıkan Ara E. onlarla da kavga ederken kavga sırasında apartmanın merdiveninden düştü ve hafif bir şekilde yaralandı. Orada bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken baygınlık geçiren Leyla K. ve yaralı Ara E. ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan Leyla K.'nin polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşı Ara E.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.