Sırtından vurulu bir şekilde evinde bulundu

Antalya Kepez İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kütükçü Mahallesi'nde 2975 Sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Salih Ç. adlı kişinin evinden silah sesi geldiğini duyan komşuları olayı ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri eve girdiklerinde Salih C. adlı vatandaş sırtından vurulmuş bir şekilde yerde yatarken bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salih Ç. tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Alınan ilk ifadesinde Salih Ç. kendisini yanlışlık ile vurduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılacak soruşturma sonrasında Salih C. yi kendisinin mi yoksa başka biri tarafından mı vurulduğu bilgisine ulaşılacak.