İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Şırnak'ta yerde buldukları cisimle oynayan iki çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşında iki çocuk kırsal bir alanda buldukları cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocukların kurtarılamayarak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

21 Mart 2021 Pazar 19:06
Şırnak'ta yerde buldukları cisimle oynayan iki çocuk hayatını kaybetti
Takip Et:

Şınak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İsimleri henüz öğrenilmeyen 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk kırsal alanda tahmin edilemeyen bir cisim budular. Yemişli köyü kırsalında buldukları cisimle oynadıkları sırada ne olduğu bilinmeyen madde bir anda patladı.

Patlamanın etkisiyle ağır bir şekilde yaralanan çocuklar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Şınak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınarak tedavilerine başlanan çocukların doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği bildirildi. Çocukların cansız bedenleri otopsi yapılması için hastanenin morguna kaldırılırken, patlamayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ŞırnakBeytüşşebapIki çocukCisimPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları
Ceviz yağı nasıl kullanılır? Ceviz yağı saça faydaları ve kullanımı
Ceviz yağı nasıl kullanılır? Ceviz yağı saça faydaları ve kullanımı
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?
Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021
Bein sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe maçı tek maç nasıl alınır? Bein Connect BJK FB derbi maçı tek maç paketi
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
İhtiyar Kurtlar filmi konusu ve oyuncuları
Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Burhan karakteri kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı nereli, yaşı kaç?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?
Kardeşlerim dizisi Meral kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Kırımlıoğlu rol aldığı yapımlar
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler
Emanet reyting sonuçları nasıl? Kanal 7 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri? BJK - FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları
Aile hekimliğimi nasıl değiştirebilirim? Aile hekimi değişimi için başvuru işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.