Şırnak'ta yerde buldukları cisimle oynayan iki çocuk hayatını kaybetti

Şınak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İsimleri henüz öğrenilmeyen 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk kırsal alanda tahmin edilemeyen bir cisim budular. Yemişli köyü kırsalında buldukları cisimle oynadıkları sırada ne olduğu bilinmeyen madde bir anda patladı.

nın etkisiyle ağır bir şekilde yaralanan çocuklar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Şınak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınarak tedavilerine başlanan çocukların doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği bildirildi. Çocukların cansız bedenleri otopsi yapılması için hastanenin morguna kaldırılırken, patlamayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.