Şırnak'ta katliam gibi kaza! iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

4 kişinin can verdiği , 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Şınak İdil ilçesi sınırlarında meydana geldi.
4 kişi can verdi
Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerinde çok sayıda 112 sağlık personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler yaralı kazazedeleri olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, kazada can veren 4 kişinin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasınsa morga kaldırıldıl
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Güncelleme: 27.03.2021 23:48