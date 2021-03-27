Şırnak'ta katliam gibi kaza! iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

4 kişinin can verdiği , 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Şınak İdil ilçesi sınırlarında meydana geldi.

4 kişi can verdi

Akşam saatlerinde Abdullah Dündar'ın sürücüsü olduğu araç Mardin Şınak karayolunda seyir halindeyken,Osman Urat'ın sürücüsü olduğu araç ile çarpıştı. Hatalı sollama sebebiyle meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında Urat'ın sürücüsü olduğu araç içinde bulunan Kezban Aşkın, Osman Urat, diğer araç sürücüsü Abdullah Dündar ve Mehmet Ali Önder hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerinde çok sayıda 112 sağlık personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler yaralı kazazedeleri olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, kazada can veren 4 kişinin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasınsa morga kaldırıldıl

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.