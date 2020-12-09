İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Şirketler otomatik işyeri tecillerini nasıl yapacak?

Bu döneme kadar SGK işyeri tescil başvurularını, sigortalı çalıştırmaya başladığımız güne kadar yapmamız gerekiyordu. Bu işlemi elden ya da e sgk işyeri tescil uygulamasından bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapmanız gerekiyordu. Ancak bu konuda yeni bir dönem başladı. Otomatik işyeri tescili dönemi. Peki, otomatik işyeri tescili nedir, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:11
Şirketler otomatik işyeri tecillerini nasıl yapacak?
Takip Et:

SGK otomatik tescil düzenlemesini içerek yasa, 10 Mart 2018 tarihinde, 7099 Sayılı Kanun ile Resmi Gazete’de yayımlanarak, hayatımıza girdi. Bu durumundan, ilk defa başvuru yapan şirketler yararlanacak.

 

ŞİRKETLER OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİNİ NASIL YAPACAK?

 

7099 Sayılı Kanun ile hayatımıza giren otomatik tescil düzenlemesi, ilk defa başvuru yapacak kurumları ilgilendiriyor. İlk defa başvuru yapacak şirketler, şirket kurulum dilekçesi ve bildirim formuyla başvuru yapabilecekler. Bunlara ek olarak, işyeri bildirgesini ve eklerini, e bildirge şifre sözleşmesini, şifre kanuni vekil adına istenecekse vekile ait noter onaylı vekaletname gerekmektedir.

 

Şirket yetkilisinin topladığı bu belgeler, Ticaret Sicil Müdürlüğüne ibraz edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’na online bir şekilde gönderilecektir. Böylece işlemlerini tamamlamış olan işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ayrıca başvurmaktan kurtulacak ve işyeri tescil işlemlerini tamamlamış olacak. Bu işlemlerin yapmasının ardından e bildirge şifresi işverene otomatik olarak aktarılacaktır.



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKIşyeri TesciliOtomatik Işyeri Tescili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak kazının sonu ölümle bitti!
Kaçak kazının sonu ölümle bitti!
Bayrampaşa'da bir iş yeri alevlerle kaplandı
Bayrampaşa'da bir iş yeri alevlerle kaplandı
2021 yılında Çin nüfusu kaç kişi oldu? Geçmişten günümüze Çin nüfusu istatistiği
2021 yılında Çin nüfusu kaç kişi oldu? Geçmişten günümüze Çin nüfusu istatistiği
Eczane çalışanı yaşlı adamı kaldırıma fırlattı!
Eczane çalışanı yaşlı adamı kaldırıma fırlattı!
Maltepe'de bir çöp konteynerinden gelen kimyasal madde kokusu paniğe neden oldu
Maltepe'de bir çöp konteynerinden gelen kimyasal madde kokusu paniğe neden oldu
1 yaşında yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu
1 yaşında yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Kırmızı Oda Doktor Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral hakkında bilgiler
QNB Finansbank 3 ay ertelemeli düşük faizli 2020 yeni yıl kredi kampanyası
Mucize Doktor Açelya kimdir? Gerçek adı nedir? Hayal Köseoğlu nereli ve kaç yaşında?
Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe - Gündelik hayatınıza astrolojik falınız nasıl etki edecek?
2020 Emlak vergisi ödeme tarihleri
Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı hindisi ortalama fiyatları
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Atv canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Okullarda sınavlar nasıl olacak? Ortaokullarda ve liselerde sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Cumartesi ve Pazar Hafta Sonu sokağa çıkma yasağında alkol satışı yasaklandı mı, hangi şehirlerde yasak olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.