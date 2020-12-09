Şirketler otomatik işyeri tecillerini nasıl yapacak?

SGK otomatik tescil düzenlemesini içerek yasa, 10 Mart 2018 tarihinde, 7099 Sayılı Kanun ile Resmi Gazete’de yayımlanarak, hayatımıza girdi. Bu durumundan, ilk defa başvuru yapan şirketler yararlanacak.

ŞİRKETLER OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİNİ NASIL YAPACAK?

7099 Sayılı Kanun ile hayatımıza giren otomatik tescil düzenlemesi, ilk defa başvuru yapacak kurumları ilgilendiriyor. İlk defa başvuru yapacak şirketler, şirket kurulum dilekçesi ve bildirim formuyla başvuru yapabilecekler. Bunlara ek olarak, işyeri bildirgesini ve eklerini, e bildirge şifre sözleşmesini, şifre kanuni vekil adına istenecekse vekile ait noter onaylı vekaletname gerekmektedir.

Şirket yetkilisinin topladığı bu belgeler, Ticaret Sicil Müdürlüğüne ibraz edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’na online bir şekilde gönderilecektir. Böylece işlemlerini tamamlamış olan işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ayrıca başvurmaktan kurtulacak ve işyeri tescil işlemlerini tamamlamış olacak. Bu işlemlerin yapmasının ardından e bildirge şifresi işverene otomatik olarak aktarılacaktır.