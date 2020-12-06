Şirket aracı kullanan kişiler nelere dikkat etmelidir? Hangi durumlarda işten çıkarılırlar?

Şirket Aracı Çalışanları Dikkat

Özellikle satış ve pazarlama alanında bazı işverenler veya şirketler, çalışanlarının görevlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri için çalışanlara araç vermektedir. Şirket tarafından kişilere temin edilen araçların öncelikle kişisel amaçlarla kullanılmamasına özen göstermelidir. Ayrıca diğer faktörlerden dolayı şirket araçlarını kullanan kişilerin araçları kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Aynısı sadece satış ve pazarlama için değil, aynı zamanda şoför olarak çalışan çalışanlar için de geçerlidir. Aksi takdirde ortaya çıkan cezalar çalışan tarafından ödenir ve başvuruya bağlı olarak tazminatsız olarak da işten çıkarılabilir.

Bir işveren veya şirket bir çalışana bir araç tahsis ettiğinde, aracın kullanım koşulları, aracın sürüş şekli, araç kullanımıyla ilgili önlemler ve ilkeler hakkında bildirilmelidir. Bu bildirim iş sözleşmesi kapsamında teminat olarak görülmekte ve iş tanımı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle aracın nasıl kullanılacağına ilişkin gerekli kurallara uymayanlar iş sözleşmesini iptal etmiş sayılır. Bu durum tazminatsız istifa etmelerine neden oldu.

Cezalar Çalışan Tarafından Ödenir

Şirket, sürücülerin araç cezalarının ödenmesinden yalnızca sorumlu olmasını şart koşmaktadır. Şirket aracını kullanan kişinin trafik kurallarına uymaması durumunda Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki cezalar ve yaptırımlar kişiye özeldir. Araç firmaya ait olsa dahi ehliyet üzerine ceza puanı uygulanacaktır. Para cezası, araç plakası yerine doğrudan plakaya uygulanmışsa, işveren bunu işçiye yansıtabilir çünkü işçi aracı kullanır. İşveren, işçiye teslim ederken aracın nasıl ve hangi hızda kullanılacağını belirler.

Bu Noktaları Gözden Kaçırmayın

İşverenin böyle bir kısıtlaması varsa ve işçi kısıtlamayı aşarsa, araba kullanırken araba kullanmaktan cezalandırılırsa, işveren cezayı işçinin maaşından tahsil edecektir. İşveren herhangi bir hız limiti belirlerse, bu otoyolda yürürlükte olan yasal hız limitini esas alır. Öneğin 50 kilometre yol gitmesi gereken bir yolda giden bir şirket aracının hız sınırını ihlal ederse itirazda bulunmayacaktır ve ceza çalışan tarafından ödenmelidir. Şirket, özel durumlarda trafik cezasını kendisi karşılar.

Şirket aracı sürücüleri veya şoförler, olası cezalardan veya yaptırımlardan kaçınmak için belirli noktalara dikkat etmelidir. İşçiler, kendilerine işveren tarafından belirlenen hız sınırına uymadıkları veya kırmızı ışığı ihlal ettikleri için birden fazla para cezasına çarptırılırsa işten çıkarılma hakkına sahiptir. Bu durumda işveren, çalışana tazminat ödemek zorundadır. Ancak alkollü araç kullanma, kendi ve başkalarının hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kullanma ve emniyet kemeri takmama cezaları gibi çeşitli durumlarda çalışanlar tazminatsız işten çıkarılabilmektedir. Bu noktada emniyet kemeri takmamak doğrudan iş sağlığı ve güvenliğinin ihlali olarak değerlendirilir.

Araç sahiplerinin de çalışanları için böyle bir karar verebilmek için önceden belirli koşulları karşılaması gerekir. Bu nedenle işveren veya şirket, aracı kullanan işçiye bu konuda eğitim vermeli, belgeli delil sunmalı ve çalışanın emniyet kemeri takmadığına dair spesifik kanıt sunmalıdır. Öneğin, çalışan aracın kullanımı konusunda yazılı olarak uyarılmalıdır.