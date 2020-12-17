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Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybeden Miraç'ın ölümünde sorumlular bulundu

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Diyarbakır'da 7 yaşındaki Miraç'ın mahalle bakkalından aldığı şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporunda, üretici firmanın 5 yetkilisi asli kusurlu bulundu.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:17
Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybeden Miraç'ın ölümünde sorumlular bulundu
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Üzücü olay geçtiğimiz Kasım ayında Diyarbakır Yenişehir ilçesinde yaşandı. 

İlçede yaşayan 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi, okulda çıkışta evine gittiği esnada mahalledeki bakkaldan şırıngalı çikolata aldı. Küçük çocuk sırıngalı çikolatayı yemeye çalıştığında şırınganın kapağı küçük çocuğun boğazına kaçtı. Durumun fark edilmesinden sonra küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı ve talihsiz çocuk burdaki yaşam mücadelesi 9 gün sonra kaybetti.

Küçük çocuğun ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında savcılık 'üretici firmanın ürünü paketlemesi, üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının kusuru bulunup bulunmadığının tespiti ile ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi' yönünde bilirkişi raporunun hazırlanmasını talep etti.

FİRMANIN 5 YETKİLİSİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Bilir kişilerden oluşan heyet çalışmalarını tamamlayıp savcılığın talep ettiği raporu sundu. Heyet tarafından hazırlanan raporda şırıngalı çikolatayı üreten firmanın 5 yetkilisinin asli kusurlu olduğu belirtildi. Bu gelişme doğrultusunda savcılık, önümüzdeki günlerde asli kusurlu bulunan 5 kişinin 'taksirle öldürmek' suçundan ifadelerine başvuracak. 

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:17
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Anahtar Kelimeler:
şırıngalı çikolataDiyarbakırMiraç Umut BilgiYenişehir
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