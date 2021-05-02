Sinop'ta traktör kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği traktör kazası Sinop Gerze'de yaşandı.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde hayatını sürdüren, 65 yaşındaki Cemal Önal kendi tarlasını sürmek için traktörüyle yola çıktı. Yaşlı adam tarlada işini bitirip, geri dönüş yoluna geçen Önal yolda seyir halindeyken, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör devrildi ve yaşlı adam traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza mahaline 112 sağlık personeli ve jandarma yönlendirildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede Önal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemenin ardından yaşlı adamın cesedi, iş makinasi yardımıyla kaldırılan traktörün ardından ekipler tarafından çıkarıldı. Önal’ın cesedi yapılan inceleme sonrasında, Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.