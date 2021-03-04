Sinop’ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Sinop risk grubu hangisi?

Koronavirüs tedbirleri kademeli olarak artacak. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra kamuoyuna sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Konuşmada düşük, orta, yüksek ve çok riskli iller belirlendi. Bu illerin risk durumuna göre koronavirüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak. Koronavirüs risk haritası açıklandı. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasaklarının kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Sinop’ta yaşayan vatandaşlar, Sinop’ta sokağa çıkma yasağı var mı, Sinop hangi renk grubunda, Sinop risk grubu nedir sorularının yanıtlarını arıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısından sonra kontrollü normalleşme sinyalleri vermişti. Buna göre illerdeki yoğunluk oranları dört farklı kategoriye ayrıldı. Bu kategoriler düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli, çok yüksek riskli olarak dört farklı kategoridir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medyasından düşük, orta, yüksek ve çok riskli bölgeleri Türkiye haritası üzerinde renk kodlarıyla bildirdi. Bundan dolayı Sinoplu vatandaşlarımız sokağa çıkma yasaklarının kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Koronavirüs risk haritası açıklandı. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasaklarının kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Sinop’ta yaşayan vatandaşlar, Sinop’ta sokağa çıkma yasağı var mı, Sinop hangi renk grubunda, Sinop risk grubu nedir sorularının yanıtlarını arıyor.

Düşük Riskli İller

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli İller

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek Riskli İller

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok Yüksek Riskli İller

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı risk haritasına göre düşük riskli iller mavi rengi ile gösterildi. Orta riskli iller sarı renkle gösterilirken, turuncu rengi ile yüksek riskli iller ve kırmızı rengi ile de çok yüksek riskli iller belirtildi. Bu illerde renk durumuna ve risk durumuna göre farklı tedbirler uygulanacak. Renkler maviye döndükçe koronavirüs tedbirler kademeli olarak kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Kademeli olarak tedbirlerin kaldırılması işi illerimizdeki vaka sayısına göre değişecektir. Vatandaşlarımız tedbirlere ne kadar uyarsa ülke genelinde normalleşme hızı da o kadar artacaktır. İki haftada bir normalleşme uygulamasını güncellemeyi düşünüyoruz. Yani her iki haftada bir illerimizin güncel tablosu göz önünde bulundurularak normalleşme çalışmaları devam edecek” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 20 Şubat ile 26 Şubat arasındaki koronavirüs vaka sayılarına yer verdi. Buna göre illerde her 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı gösterildi. Bu sayılara göre kademeli bir normalleşme sürecine girilecek.

Haritada görüldüğü üzere en çok artış yine Karadeniz’de yaşandı. Ordudaki vaka sayısı endişe verici noktaya ulaştı. İlk hafta Ordu’da 194.42 vaka var iken, sonraki hafta bu sayı 228.4 oldu. Bu hafta içerisinde de 301.76’ya ulaşarak rekor kırdı. Ordu’dan sonra Rize, Trabzon, Samsun, Giresun’da ciddi vaka artışları yaşandı.

Ayrıca Karadeniz’de kırmızı rengine dönen beş tane il var. Bu iller Giresun, Balıkesir, Ordu, Sinop ve Samsun olarak dikkat çekti. Haritada kırmızı renk en yüksek riski ifade etmektedir. Bu illere beş yeni il daha eklenmiş oldu. Balıkesir 50.17 gibi bir artış yaşayarak rekor kırdı. Ardından Edine 26.37 artış yaşadı. Gümüşhane’de bu artış 30.14 oldu. Amasya 20.19, burdur ise 12.13 gibi bir artış yaşadı.

Bu illerin ardından İstanbul’da da artış yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta İstanbul’da 68.23 vaka var iken bu hafta 89.9 sayısına yükseldi. İstanbul’da bununla beraber vakaları vaka sayısının en çok arttığı 11. il oldu.

Bu kararların ardından içişleri bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre hafta içi her gün saat 21:00 ile saat 5:00 arasında tüm Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonları saat 21:00 ile beş arasında uygulanacak. Çok yüksek riskli ve yüksek riskli illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam edecek.

Genelgede yeni bir karara kadar düşük risk grubunda şu iller yer aldı: Batman, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Iğdır, Hakkari, muş, Mardin, Şınak, Şanlıurfa, Siirt, Van, Uşak.

İkinci bir emre kadar orta risk grubunda şu iller yer alıyor: Bursa, Bayburt, Bartın, Aydın, Ankara, Afyonkarahisar, Adana, Isparta, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Denizli, Çorum, Çankırı, Tunceli, Sivas, Nevşehir, Manisa, Malatya, Kırşehir, Kastamonu, Kars, Karabük, Kahramanmaraş, Yozgat.

İkinci bir emre kadar yüksek risk grubunda şu iller yer alıyor: Düzce, Çanakkale, Bolu, Bilecik, Artvin, Ardahan, Antalya, Muğla, Mersin, Kütahya, Kocaeli, Kilis, Kırklareli, Kırıkkale, Kayseri, Karaman, İzmir, İstanbul, Zonguldak, Yalova, Tekirdağ, Niğde.

Alınacak ikinci bir karar doğrultusunda kadar şu iller çok yüksek risk grubuna mensup olacak: Trabzon, Tokat, Sinop, Samsun, Sakarya, Rize, Osmaniye, Ordu, Konya, Gümüşhane, Giresun, Edine, Burdur, Balıkesir, Amasya, Aksaray, Adıyaman.