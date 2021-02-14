Sinop’ta Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarparak Devrildi: 2 Yaralı!
Sinop’ta hafif ticari aracın devrildiği kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Ömer Nallıoğlu kontrolündeki 57 KD 845 plakalı hafif ticari araç, Bostancılı mevkisinde önce yol kenarında bulunan elektrik direğine ardından bariyerlere çarparak durabildi.
Olayda yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne tedavileri yapılmak üzere götürüldü.
Son Güncelleme: 14.02.2021 15:17