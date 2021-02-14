Sinop’ta Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarparak Devrildi: 2 Yaralı!

Sinop’ta hafif ticari aracın devrildiği kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Ömer Nallıoğlu kontrolündeki 57 KD 845 plakalı hafif ticari araç, Bostancılı mevkisinde önce yol kenarında bulunan elektrik direğine ardından bariyerlere çarparak durabildi.

Yaşanan kazada hafif ticari araçta bulunan Mete Yılmaz yaralı olarak kurtuldu.

Olayda yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne tedavileri yapılmak üzere götürüldü.