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Sinop'ta eşi ölen kadın misafir olarak gittiği evlerde 200 kişiye virüs bulaştırdı

Sinop'ta eşini kaybeden yaşlı bir kadını köylüler 1hafta boyunca evlerinde misafir ettiler. 41 eve girip çıkan kadının koronavirüs olduğu ve virüsü tam 200 kişiye bulaştırdığı tespit edildi.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:31
Sinop'ta eşi ölen kadın misafir olarak gittiği evlerde 200 kişiye virüs bulaştırdı
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Sinop'a bağlı bir köyde eşi vefat eden yaşlı bir kadının koronavirüs olduğu ve 200 kişiye virüs bulaştırdığı tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Ömer Küçükdemirci, yaşlı kadını köylülerin 1 hafta boyunca evlerinde misafir ettiğini ve koronavirüsü taşıyan kadının hastalığı 200 kişiye bulaştırdığını söyledi.

Koronavirüs salgınının genç veya yaşlı demeden bir çok insanın hayatını elinden aldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci, bu hastalıktan korunmanın en iyi yolunun virüse mümkün olduğu kadar yakalanmamak olduğunu kaydetti.

Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci, köylülerde görülen koronavirüs salgının da yaşlı kadının eşi vefat ettiği zaman çocuklarının İstanbul'dan cenaze için geldiğini ve onların geri dönmesinin ardından köy sakinlerinin yaşlı kadını evlerinde ağırladıklarını söyledi. Küçükdemirci, konuşmasının devamında kadının bir süre sonra rahatsızlandığını ve yapılan testlerde sonucun pozitif çıktığını belirten Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci, kadının son 6 gün içerisinde 41 eve girip çıktığını ve o köyde 200'e yakın kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti.



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
Sinop200 KişiKoronavirüs
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