Sinop Türkeli'nde denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı!

’unilçesinde,in sürücüsü kendi imkanlarıyla düştüğü denizden kurtuldu. Alınan bilgiye göre Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı Limanı'nda Zeynep Ö. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak denize düştü. Çevredeki vatandaşlarınyı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Denize düşen otomobilin sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp kıyıya doğru yüzerek kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeynep Ö.’nün suya batan otomobili ise kaza yerine çağrılan iş makinesi tarafından denizden çıkartıldı.