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Sinop Türkeli'nde denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı!

Sinop'un Türkeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak deniz düşen otomobilin karıştığı kazada sürücü hafif yaralandı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:49
Sinop Türkeli'nde denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı!
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Sinop’un Türkeli ilçesinde, denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla düştüğü denizden kurtuldu. Alınan bilgiye göre Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı Limanı'nda Zeynep Ö. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak denize düştü. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Denize düşen otomobilin sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp kıyıya doğru yüzerek kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeynep Ö.’nün suya batan otomobili ise kaza yerine çağrılan iş makinesi tarafından denizden çıkartıldı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
SinopTürkeliKazaDenize Düşen Otomobil
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