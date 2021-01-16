Sinop askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Sinop merkez ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri şu şekilde;
Sinop
Askerlik Şubesi
Adres: Kale Yazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:20 SİNOP
Telefon: 0.368.261 44 99
Faks: 0.368.261 95 11
E-posta: sinop_as_sb@msb.gov.tr
Ayancık
Askerlik Şubesi
Adres: Yalı Mahallesi. Hakan Ünsal Caddesi. No:2 Ayancık/SİNOP
Telefon: 0.368.613 10 22
Faks: 0.368.613 19 15
E-posta: ayancik_as_sb@msb.gov.tr
Boyabat Askerlik Şubesi
Adres: Zincirlikuyu Mahallesi Hastane Sokak. No:30 Boyabat/SİNOP
Telefon: 0.368.315 10 24
Faks: 0.368.315 34 53
E-posta: boyabat_as_sb@msb.gov.tr
Dikmen Askerlik Şubesi
Adres: Kale Yazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:20 SİNOP
Telefon: 0.368.261 44 99
Faks: 0.368.261 95 11
E-posta: sinop_as_sb@msb.gov.tr
Durağan Askerlik Şubesi
Adres: Zincirlikuyu Mahallesi Hastane Sokak. No:30 Boyabat/SİNOP
Faks: 0.368.315 34 53
E-posta: boyabat_as_sb@msb.gov.tr
Erfelek Askerlik Şubesi
Adres: Kale Yazısı Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi No:20 SİNOP
Telefon: 0.368.261 44 99
Faks: 0.368.261 95 11
E-posta: sinop_as_sb@msb.gov.tr
Gerze Askerlik Şubesi
Adres: Kale Yazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:20 SİNOP
Telefon: 0.368.261 44 99
Faks: 0.368.261 95 11
E-posta: sinop_as_sb@msb.gov.tr
Saraydüzü Askerlik Şubesi
Adres: Zincirlikuyu Mahallesi Hastane Sokak No:30 Boyabat/SİNOP
Telefon:0.368.315 10 24
Faks: 0.368.315 34 53
E-posta: boyabat_as_sb@msb.gov.tr
Türkeli Askerlik Şubesi
Adres: Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Caddesi No:2 Ayancık/SİNOP
Telefon: 0.368.613 10 22
Faks: 0.368.613 19 15
E-posta: ayancik_as_sb@msb.gov.tr