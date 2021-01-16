Sinop askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Sinop merkez ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri şu şekilde;

Sinop

Askerlik Şubesi

Adres: Kale Yazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:20 SİNOP

Telefon: 0.368.261 44 99

Faks: 0.368.261 95 11

E-posta: sinop_as_sb@msb.gov.tr

Ayancık

Askerlik Şubesi

Adres: Yalı Mahallesi. Hakan Ünsal Caddesi. No:2 Ayancık/SİNOP

Telefon: 0.368.613 10 22

Faks: 0.368.613 19 15

E-posta: ayancik_as_sb@msb.gov.tr

Boyabat Askerlik Şubesi

Adres: Zincirlikuyu Mahallesi Hastane Sokak. No:30 Boyabat/SİNOP

Telefon: 0.368.315 10 24

Faks: 0.368.315 34 53

E-posta: boyabat_as_sb@msb.gov.tr

Dikmen Askerlik Şubesi

Adres: Kale Yazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:20 SİNOP

Telefon: 0.368.261 44 99

Faks: 0.368.261 95 11

E-posta: sinop_as_sb@msb.gov.tr

Durağan Askerlik Şubesi

Adres: Zincirlikuyu Mahallesi Hastane Sokak. No:30 Boyabat/SİNOP

Telefon: 0.368.315 10 24

Faks: 0.368.315 34 53

E-posta: boyabat_as_sb@msb.gov.tr

Erfelek Askerlik Şubesi

Adres: Kale Yazısı Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi No:20 SİNOP

Telefon: 0.368.261 44 99

Faks: 0.368.261 95 11

E-posta: sinop_as_sb@msb.gov.tr

Gerze Askerlik Şubesi

Adres: Kale Yazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:20 SİNOP

Telefon: 0.368.261 44 99

Faks: 0.368.261 95 11

E-posta: sinop_as_sb@msb.gov.tr

Saraydüzü Askerlik Şubesi

Adres: Zincirlikuyu Mahallesi Hastane Sokak No:30 Boyabat/SİNOP

Telefon:0.368.315 10 24

Faks: 0.368.315 34 53

E-posta: boyabat_as_sb@msb.gov.tr

Türkeli Askerlik Şubesi

Adres: Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Caddesi No:2 Ayancık/SİNOP

Telefon: 0.368.613 10 22

Faks: 0.368.613 19 15

E-posta: ayancik_as_sb@msb.gov.tr