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Sinirlenen baba oğlunu kurşunladı!

Nevşehir Ürgüp'te yaşanan olayda, Mustafa T. isimli kişi oğlu ile yaşadığı tartışma sonrasında oğlu Mikail T.'yi kurşunladı.

16 Mayıs 2021 Pazar 23:53
Sinirlenen baba oğlunu kurşunladı!
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Baba oğlu arasındaki kavga biten kavga Nevşehir Ürgüp'te yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşamını sürdüren Mustafa T. ile aynı evde yaşadığı oğlu  Mikail T.arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Oğlunu kurşunladı

Tartışmanın büyümesiyle birlikte baba Mustafa T. sinirlendi ve eline geçirdiği tabanca ile oğlu Mikail T'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği, Mikail T. ayağından yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kavganın yaşandığı yere gelen ekipler yaralanan Mikail T'yi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, baba Mustafa T. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Mikail T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 23:53
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Anahtar Kelimeler:
Oğlunu KurşunladıNevşehirürgüp
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