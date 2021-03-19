Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinema salonları ne zaman hizmete açılacak?

Sinemalar açık mı? Kapalı mı? Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema severler tarafından merak ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan yerlerden birisi de sinemalar oldu. Sinema salonları şu an için kapalı olup hizmet vermemektedir.

Sinema salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı 81 İlin Valiliğine "Sinema Salonları" ile alakalı ek genelge yazdı. Genelge ile 31 Aralık'a gününe dek faaliyetleri durdurulan sinema salonları için bu zaman 1 Mart tarihine kadar uzatıldı. Daha sonra ise alınan yeni karara göre sinemaların faaliyet vereceği gün 1 Nisan 2021 tarihine çekildi.

Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele zarfında tedbir amacı ile kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini ileri tarihe erteledi. Açıklamada, 1 Mart'ta açılması amaçlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgın ile mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklemek amacıyla 1 Nisan tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Hangi şehirlerde sinemalar faaliyet gösterecek?

Kırıkkale, Çorum, Yalova, Bolu, Düzce ve Erzincan'dan sonra Tunceli ilinde de sinema salonları 1 Nisan'a kadar faaliyet gösteremeyecek.

Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, corona virüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalması kararı verildi.

Karaman'da COVİD-19 önlemleri etrafında sinema salonları için verilen kapatma kararı 1 Nisan 2021'e kadar uzatılırken merkeze bağlı bir ilçe ve kasabada uygulanan karantina kaldırıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı açıklandı.