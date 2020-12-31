Sinema salonları kapalı mı, ne zamana kadar kapalı? Sinema salonları ne zaman açılacak?

Artan koronavirüs vakaları sonrasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bilim kurulu tavsiye kararlarını değerlendirmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelgede yer alan sinema salonları kapatma kararı sonrasında film severler sinema salonlarının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Genelgeye göre 31 Aralık tarihinde yeni alınacak karar ile sinema salonlarının akıbeti belli olurken son dakika açıklamaları merak edilmeye başladı.

Sinema salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 Aralık tarihinden sonra açılması beklenen sinema salonları yeni karar ile 1 Mart 2021 tarihine kadar kapalı kalacak açıklamaları yapıldı.

31 Aralık tarihine kadar kapalı kalacağı daha sonrasında yeni kararlar ile sürecin açıklanacağı belirtilirken 31 Aralık tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında sinema salonlarının 1 Mart 2021’e kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Sinema salonları açık mı? Kapalı mı?

Yapılan son dakika açıklamalarında sinema salonlarının 2 ay daha kapalı kalacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile kontrollü sosyal hayatta sinema salonların gerek kapalı alan olması gerekse sinema filmlerinin süresinden dolayı salonların kapalı kalacağı belirtildi.