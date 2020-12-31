İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

Sinema salonları kapalı mı, ne zamana kadar kapalı? Sinema salonları ne zaman açılacak?

Kısıtlamalar kapsamında kapatılan sinema salonları ile ilgili son dakika açıklaması merak edilmeye başlandı. Pek çok film sever, sinema salonları kapalı mı, ne zamana kadar kapalı? Sinema salonları ne zaman açılacak? sorularını araştırmaya başladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:45
Sinema salonları kapalı mı, ne zamana kadar kapalı? Sinema salonları ne zaman açılacak?
Takip Et:

Artan koronavirüs vakaları sonrasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bilim kurulu tavsiye kararlarını değerlendirmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelgede yer alan sinema salonları kapatma kararı sonrasında film severler sinema salonlarının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Genelgeye göre 31 Aralık tarihinde yeni alınacak karar ile sinema salonlarının akıbeti belli olurken son dakika açıklamaları merak edilmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 Aralık tarihinden sonra açılması beklenen sinema salonları yeni karar ile 1 Mart 2021 tarihine kadar kapalı kalacak açıklamaları yapıldı.

Sinema salonları ne zaman açılacak?

31 Aralık tarihine kadar kapalı kalacağı daha sonrasında yeni kararlar ile sürecin açıklanacağı belirtilirken 31 Aralık tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında sinema salonlarının 1 Mart 2021’e kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Sinema salonları açık mı? Kapalı mı?

Yapılan son dakika açıklamalarında sinema salonlarının 2 ay daha kapalı kalacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile kontrollü sosyal hayatta sinema salonların gerek kapalı alan olması gerekse sinema filmlerinin süresinden dolayı salonların kapalı kalacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GenelgeSinema SalonlarıKapalı MıAçık Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları

Popüler Haberler

Sinema salonları kapalı mı, ne zamana kadar kapalı? Sinema salonları ne zaman açılacak?
A101 10.001'inci şubesi nerede açıldı? A101 Kaç çalışanı var?
Gain TV Terapist konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabiri ve anlamı
FOX TV Şahane Hayaller filmi konusu ve oyuncuları
Kim ne zaman aşı yaptıracak? Aşı yapılacak tarih nereden öğrenilecek? E-nabız aşı takibi
2021 yaşlı aylığı (65 yaş maaşı ) ne kadar zam geldi, ne kadar oldu? Ocak 2021 65 yaş maaşı ne kadar verilecek?
2021 votka fiyatları ne kadar oldu? Güncel votka markaları ve fiyatları
Devletten kiracılara müjde! 2021 senesinde kiracılara 1150 TL devlet desteği!
2021 Şarap fiyatları ne kadar oldu? Güncel şarap markaları ve fiyatları
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Çernobil Yeni Sezon Olacak mı? Çernobil Dizisi Bitti mi?
Rüyada bebek görmek ne demektir? Rüyada bebek görmenin anlamı ve tabiri
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu
Bal sirkesi nasıl yapılır? Bal sirkesi yapımı ve tarifi
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi
Milli Piyango 2021 Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti saat kaça hangi kanalda çekilecek?
Kanada'da asgari ücret ne kadardır? Kanada yaşam şartları ve market fiyatları 2020
2021 engelli maaşı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?
Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi MPİ TV Youtube canlı izle
Google DOODLE 202 yılbaşı ne demek, ne anlama geliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.