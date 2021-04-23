Sinem Cebeci kimdir? Twitter Sinem Cebeci olayı nedir? Sinem Cebeci tutuklandı mı?

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter’da gün boyu Trend Topic olan ve binlerce tweetin atıldığı #SinemCebeciTutuklansın etiketi merak ediliyor. Kullanıcılar araştırmalarına intenet üzerinden devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü etiketlenerek sayısız paylaşım yapılmaya devam ediyor.
Sinem Cebeci olayı nedir? Sinem Cebeci Twitter’da tt oldu?
Kullanıcıların Sinem Cebeci isimli şahsın profilinden aldıkları ekran görüntülerinde açık bir şekilde hakaret paylaşımları yapıldığı belirtilirken pek çok kişi Emniyet Genel Müdürlüğüne sesini duyurmaya çalışıyor.
Son Güncelleme: 23.04.2021 03:24