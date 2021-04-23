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Sinem Cebeci kimdir? Twitter Sinem Cebeci olayı nedir? Sinem Cebeci tutuklandı mı?

Twitter'da gün boyu #SinemCebeciTutuklansın etiketi ile yapılan paylaşımlar merak ediliyor. Pek çok kişi, Sinem Cebeci kidmri? Twitter Sinem Cebeci olayı nedir? Sinem Cebeci tutuklandı mı? sorularını araştırıyor

23 Nisan 2021 Cuma 03:24
Sinem Cebeci kimdir? Twitter Sinem Cebeci olayı nedir? Sinem Cebeci tutuklandı mı?
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Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter’da gün boyu Trend Topic olan ve binlerce tweetin atıldığı #SinemCebeciTutuklansın etiketi merak ediliyor. Kullanıcılar araştırmalarına intenet üzerinden devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü etiketlenerek sayısız paylaşım yapılmaya devam ediyor.

Sinem Cebeci olayı nedir? Sinem Cebeci Twitter’da tt oldu?

Akşam saatlerinde başlatılan Sinem Cebeci Tutuklansın etiketi ile binlerce tweet atılırken olay merak edilmeye devam ediyor. Sinem Cebeci isimli şahıs geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Özgecan Aslan, şehit Ömer Halis Demir, Leyla Aydemir ve Emine Bulut hakkında ağza alınmayacak hakaret içerikli paylaşımlar sonrasında kullanıcılar harekete geçti.

Kullanıcıların Sinem Cebeci isimli şahsın profilinden aldıkları ekran görüntülerinde açık bir şekilde hakaret paylaşımları yapıldığı belirtilirken pek çok kişi Emniyet Genel Müdürlüğüne sesini duyurmaya çalışıyor.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 03:24
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TwitterSinem CebeciOlauKimdirTutuklandı Mı#sinemcebecitutuklansın
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