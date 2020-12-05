İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Silivri’de yolda yürürken bir anda kalp krizi geçiren kişi, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin uzun süren müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

05 Aralık 2020 Cumartesi 00:19
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Takip Et:

Akşam saatlerinde İstanbul Silivri’de yolda yürümekte olan 31 yaşındaki Gökhan Horasan adlı bir kişi aniden fenalaşarak sokak ortasında yığıldı. Olayı ihbar eden vatandaşlar sayesinde sağlık personelleri ile polis ekiplerine haber verildi.

O anlarda yoldan geçmekte olan bir ambulansta bulunan sağlık ekipleri  yere yığılan genç adama müdahalede bulundular. Genç adamı hayata döndürmeye çalışan sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaparak adama müdahalede bulundular. Tüm uğraşlara rağmen genç adamın yaşamsal fonksiyonları cevap veremeyince hastaneye kaldırılan genç adam tüm uğraşlara rağmen kurtulamayarak hayata veda etti.



Son Güncelleme: 05.12.2020 00:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SilivriKalp Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Masterchef kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri
Masterchef kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kervan Gıda halka arz son gün ne zaman?
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve mekanları
2019 Sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL sınav detayları
Ramo vuruluyor mu? Ramo’ya ne oluyor?
Moana TV'de ilk kez Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de!
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.