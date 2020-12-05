Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde İstanbul Silivri’de yolda yürümekte olan 31 yaşındaki Gökhan Horasan adlı bir kişi aniden fenalaşarak sokak ortasında yığıldı. Olayı ihbar eden vatandaşlar sayesinde sağlık personelleri ile polis ekiplerine haber verildi.

O anlarda yoldan geçmekte olan bir ambulansta bulunan sağlık ekipleri yere yığılan genç adama müdahalede bulundular. Genç adamı hayata döndürmeye çalışan sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaparak adama müdahalede bulundular. Tüm uğraşlara rağmen genç adamın yaşamsal fonksiyonları cevap veremeyince hastaneye kaldırılan genç adam tüm uğraşlara rağmen kurtulamayarak hayata veda etti.

