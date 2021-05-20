Silivri'de kanlı doğum günü kutlaması

Kardeşlerden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili ortalıktan kayboldu. Ancak polis detaylı bir araştırmadan sonra olayın failini buldu ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi. Bu kanlı doğum günü kutlamasına ilişkin yeni görüntüler bulundu. Yeni çıkan görüntülerde iki tarafın birbirine hunharca saldırdığı gözlendi. Kavganın neden ortaya çıktığı henüz belirlenemedi. Polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 20.05.2021 22:59