Silivri'de kanlı doğum günü kutlaması

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’unilçesinde sahilde bir doğum günü kutlaması yapılıyordu. Bir grup genç tarafından organize edilen doğum günü kutlaması kanlı bir şekilde sona erdi. Doğum günü kutlaması sırasında yoldan geçen bir grup ile gençler arasında tartışma çıktı. Başlangıçta sözlü bir şekilde başlayan tartışma sonrasında fizikselya dönüştü. Karşı gruptaki bir kişi bıçak çekti ve iki kardeşi yaraladı. Sonrasında olay yerinden kaçtı.

Kardeşlerden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili ortalıktan kayboldu. Ancak polis detaylı bir araştırmadan sonra olayın failini buldu ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi. Bu kanlı doğum günü kutlamasına ilişkin yeni görüntüler bulundu. Yeni çıkan görüntülerde iki tarafın birbirine hunharca saldırdığı gözlendi. Kavganın neden ortaya çıktığı henüz belirlenemedi. Polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.