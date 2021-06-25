Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu şaşkınlık yarattı

İstanbul Silivri’de Silivri Kınalı’ mevkiinde biranda başlayan yağmur kısa sürede yeriniya bıraktı .Ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşkınlık yaratırken dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar doludan korunmaya çalıştı. Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken yoğunluk bir süre devam etti. Kısa süre etkili olan yağış bir süre sonra durmasıyla trafik bölgede normale döndü.