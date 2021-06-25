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Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu şaşkınlık yarattı

Silivri’de aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşkınlık yarattı.

25 Haziran 2021 Cuma 18:59
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu şaşkınlık yarattı
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İstanbul Silivri’de Silivri Kınalı’ mevkiinde biranda başlayan yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı .Ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşkınlık yaratırken dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar doludan korunmaya çalıştı. Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken yoğunluk bir süre devam etti. Kısa süre etkili olan yağış bir süre sonra  durmasıyla trafik bölgede normale döndü.


Son Güncelleme: 25.06.2021 18:59
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SlivriDolu
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