Silinmiş Tiktok hesabını geri getirme adımları

Tiktok hesapları birçok nedenden dolayı silinebilir. Silinmiş Tiktok hesaplarını bazı yöntemlerle geri getirebilirsiniz. Silinen Tiktok hesabı geri nasıl getirilir?

Silinen tiktok hesabı geri getirme

Günümüzün en popüler video paylaşım platformlarından biri Tiktok, kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. Tiktok hesapları bazı sebeplerden dolayı silinebilmektedir. Hesabı geri getirebilmek için hesabın neden silindiğinin bilinmesi gerekmektedir. Şu sebeplerden dolayı Tiktok hesapları silinebilir;

Hesaba giriş yaparken giriş bilgilerinin unutulması durumunda

Hesabın yanlışlıkla silinmesi

Hesabın engellenmesi veya saldırıya uğraması

Tiktok giriş bilgilerinin unutulması halinde hesabı geri getirme

Zaman zaman kullanıcılar, hesap bilgilerini unuttukları için hesaplarına giriş yapamazlar. Tiktok uygulamasına girildikten sonra alt satırda yer alan Yardım Edeceğiz seçeneğine girilir. Daha sonra şifre sıfırlama için sıfırla seçeneğine tıklanmalıdır. Seçeneğe tıkladıktan sonra e-posta adresi veya cep telefonu bilgisi girilmesi gerekmektedir. Seçimden sonra şifre verilecektir.

Tiktok hesabının yanlışlıkla silinmesi

Hesabın yanlışlıkla silinmesi durumunda program sayfasına girerken özel verileri girerek uygulamaya girilir. Ekranda hesap hareketsizliği hakkında bir mesaj görülecek. Bu mesajın ardından hesap yüklemesi geri yapılabilir. Devre dışı bırakmayı iptal et yazısının yanında bulunan kırmızı düğmeye tıklanması gerekmektedir. Bu işlemin ardından hesap tekrardan aktif hale gelecektir. Bu işlem yalnızca 30 gün içerisinde hesabı silinenler için geçerlidir. 30 günü geçmiş olan kişiler bu adımı uygulayamaz.

Tiktok hesabı engellenen ve saldırıya uğramış hesaplar

Böyle bir durumda, yetkililer gerekli kurtarma adımlarını atacaktır. Hesap kurtarılması mümkünse gerekli işlemler yapılarak kullanıcıya teslim edilecektir. Hesabı geri aldıktan sonra kullanıcılar bilgilerini değiştirmesi gerekmektedir.