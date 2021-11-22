Silindir Makinesi ile Metal Eğme Bükme Tezgah Operatör maaşları ne kadar?

Silindir makinesinde metal eğme-bükme tezgahı operatörü kime denir?

Silindir makinesinde, metal bükme tezgahı üzerinde sac ve yassı gereçlerin istenilen eğimde ve istenilen şekilde, öneğin yay şeklinde, tam ve yarım daire şeklinde veya konik parçalar şeklinde büken kişiye bu isim verilmektedir.

Metal eğme-bükme tezgah operatörü maaşı ne kadar?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.380 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 4.550 TL’dir. Eğer sizde böyle bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR Silindir Makinesi Metal Eğme-Bükme Tezgahı Operatörü iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak bakabilirsiniz.

Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

Bu mesleği yapması için kişiden İlköğretim derecesinde eğitim düzeyi beklenmektedir.

Metal eğme-bükme operatörü ne iş yapmaktadır?

Yapılacak olan parçaların resimlerini ve var olan diğer özelliklerini incelemek

Levha üzerine kılavuz çizgilerini işaretlemek

Elinde olan levhayı ya da çubuğu tezgahın makara seviyesine kaldırmak ve levhayı ya da çubuğu üst ve alt makaranın arasına yerleştirmek

Tezgahın üst makaralarını levha üzerine indirebilmek için el çarklarını ya da levyeleri hareket ettirmek

Levhaya kavisli bir şekil vermek için tezgahın çalışmasını sağlamak

Levhanın eğimini şablonla kontrol etmek

İstenilmekte olan eğim sağlanıncaya kadar bükme işlemini sürdürmek

Levhaların kenarlarını kıvırabilmek ve bükülen levha ya da çubuk varsa düzeltmek

Levhaları preste bükebilmek gibi benzer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar

Meslek alt ana grubu nedir?

Metal İşleme, Makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar

Metal eğme-bükme tezgah operatörü meslek grubu nedir?

Demirciler, Alet Yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar

Meslek birim grubu nedir?

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri

Metal eğme-bükme tezgah operatörü meslek kodu nedir?