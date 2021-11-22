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Silindir Makinesi ile Metal Eğme Bükme Tezgah Operatör maaşları ne kadar?

Silindir makinesinde, metal bükme tezgahı üzerinde sac ve yassı gereçlerin istenilen eğimde ve şekilde parçalar büken kişiye Silindir Makinesi Metal Eğme-Bükme Tezgahı Operatörü denir. Peki, bu mesleği yapan Operatörlerin aldıkları maaş ne kadar? 2021 yılı metal eğme-bükme tezgah operatör maaşları ne kadar? Bu mesleği yapan kişilerin ne kadar maaş aldığı ve bu meslek hakkında daha birçok bilgi haberimizde.

22 Kasım 2021 Pazartesi 16:05
Silindir Makinesi ile Metal Eğme Bükme Tezgah Operatör maaşları ne kadar?
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Silindir makinesinde metal eğme-bükme tezgahı operatörü kime denir?

Silindir makinesinde, metal bükme tezgahı üzerinde sac ve yassı gereçlerin istenilen eğimde ve istenilen şekilde, öneğin yay şeklinde, tam ve yarım daire şeklinde veya konik parçalar şeklinde büken kişiye bu isim verilmektedir. 

Metal eğme-bükme tezgah operatörü maaşı ne kadar?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.380 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 4.550 TL’dir. Eğer sizde böyle bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR Silindir Makinesi Metal Eğme-Bükme Tezgahı Operatörü iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak bakabilirsiniz.

Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

Bu mesleği yapması için kişiden İlköğretim derecesinde eğitim düzeyi beklenmektedir. 

Metal eğme-bükme operatörü ne iş yapmaktadır?

  • Yapılacak olan parçaların resimlerini ve var olan diğer özelliklerini incelemek
  • Levha üzerine kılavuz çizgilerini işaretlemek
  • Elinde olan levhayı ya da çubuğu tezgahın makara seviyesine kaldırmak ve levhayı ya da çubuğu üst ve alt makaranın arasına yerleştirmek
  • Tezgahın üst makaralarını levha üzerine indirebilmek için el çarklarını ya da levyeleri hareket ettirmek
  • Levhaya kavisli bir şekil vermek için tezgahın çalışmasını sağlamak
  • Levhanın eğimini şablonla kontrol etmek
  • İstenilmekte olan eğim sağlanıncaya kadar bükme işlemini sürdürmek
  • Levhaların kenarlarını kıvırabilmek ve bükülen levha ya da çubuk varsa düzeltmek
  • Levhaları preste bükebilmek gibi benzer görevleri yerine getirmekle sorumludur. 

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Metal eğme-bükme tezgah operatörü meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgah Operatörü meslek kodu 7223.47’dir. 


Son Güncelleme: 22.11.2021 16:05
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