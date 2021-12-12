Silikozis aylığı için başvuru nasıl yapılır? Silikozis aylığı ne kadar, kimlere verilir?

Günümüzde Silikozis maaşının alabilmek için bu hastalığı olan kişilerin ihtiyaç durumlarına bağlıdır. İlk olarak hastalığın ne olduğunun anlaşılması, maaşı kimlerin alacağını öğrenmek açısından önem arz etmektedir.

Hastalığa sebep olan silika maddesi, doğada mineral halinde bulunmaktadır. Kristal bir formu bulunan bu madde farklı yöntemler kullanıp toz haline getirilmektedir. Toz haline gelen bu minerali soluyan kişilerin ciğerleri zarar görmektedir. Ciğerlere yapışan tozlar, çok sinsi bir şekilde burada yaşar.

Doğada en fazla bulunan silika maddesi, quartz olarak bilinmektedir. Kot kumlama veya taşlama işinde çalışan kişiler, çok sık bir şekilde bu maddeyle karşı karşıya kalır. Bu hastalığın erken dönemde tedavi edilebilmek mümkün değil. Yirmi seneye yakın bir zaman ciğerlerde olmasına rağmen herhangi bir belirti göstermez. Bu sürede ciğerlerde yaşayarak akciğerleri iflas ettirir.

Bu hastalığı olan kişilerin uzun vadede çalışmaları imkânsız hale gelmekte. Sosyal devletin gerekliliği adına, silikozis hastalarına maaş bağlanır. Maaş bağlanan hastaların, çalışmalarına gerek kalmayarak yalnızca tedavilerine yönelebilirler.

Silikozis aylığı almak için başvuru nasıl yapılır?

Silikozis hastası olan kişilerin, ilk olarak bu hastalık için sağlık raporu alınmalıdır. Alınan raporla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapmaları sonrasında gerekli işlemler başlayabilir. Çok ciddi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olduğundan ötürü, hastaların ilerleyen zamanlarda çalışmaları mümkün değil. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığıyla hayatlarını devam ettirebilirler.

Silikozis aylığı için başvuru yapılacak yer, ilk adımda SGK olarak bilinmekte. Buradaki yapılan yönlendirmeler sonrasında, kişilerin mevcut maaşlarını alabilmek için neler yapmaları gerektiği net olarak belirtilmekte. Muhtaçlık belgesi almadan önce, kişilerin e-devlet sistemi üzerinden veya ilgili kurumlardan gelir testi başvurularında bulunmaları gerekmekte. Gelir testinde çıkan miktar, belirlenen asgari sınırın altında ise kişilere muhtaçlık aylığı bağlanmaktadır.

Aylık geliri olmayan silikozis hastaları, kendilerine belirlenen koşullar ışığında aylık maaş almaya hak kazanmaktadır. Böylece ilerleyen dönemlerde daha sakin bir yaşam sürme imkânı elde edilebilir. Hastalığın tedavisi mümkün olmasada, kişilerin hayatlarını sakin ve sağlıklı şekilde geçirmesi gerekir. Bunun için ekonomik özgürlüklerine sahip olmalıdır.

2021 yılında Silikozis aylığı ne kadar?

Silikozis aylığı, silikozis hastası olan kişilerin aldıkları aylık tutardır. Bu maaşı almak için, kişilerin en az yüzde 15 oranında rapor alması gerekmekte. Silikozis hatası olan kişiler, raporları oranında ödeme yapılmakta. Bu tutarlar, kişilere bağlı olarak farklılık gösterebilir. 2021 senesi itibari ile rapor ve ödeme oranları şöyledir:

-Yüzde 15 ile yüzde 34 oranları arasında hafif düzeyde silikozis rahatsızlığı olan kişilere Bin 317TL ödeme yapılmakta.

-Yüzde 35 ile yüzde 54 oranları arasında orta düzeyde silikozis rahatsızlığı olan vatandaşlara 1.505.41TL ödeme yapılmakta.

-Yüzde 55 ve üstü oranda ağır düzeyde silikozis rahatsızlığı olan kişilere 1.677.45TL ödeme yapılmakta.

İlk yatırılan maaş ödemesi, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşmektedir. Diğer ödemelerse, PTT üzerinden yapılmakta.

Silikozis hastası olan kişilerin vefat etmeleri halinde, eğer çocuk var ise maaşın yüzde 50’si eşe bağlanmakta. Çocuk yok ise maaşın yüzde 75’i eşine maaş olarak bağlanmakta.

Silikozis maaşı için gelir testi nereden yapılır?

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, gelir testi yapmak ve belirlemeler de bulunmakla görevli. Ocak 2012 senesinden bugüne kadar, gelir testleri Sosyal Yardım Genel Müdürlükleri tarafından yapılmakta. Kişi herhangi bir güvencesi yok ise ve 18 yaşından büyük ise gelir testi için başvuruda bulunabilirler. Nüfus cüzdanı ile başvurmak yeterlidir.

Silikozis maaşı için gelir testide Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Yapılan başvurular sonrasında bir ay içerisinde kişilerin maaşları için uygun olup olmadıklarına karar verilmekte.

Silikozis aylıkları ne zaman ödenir?

Silikozis aylığı için başvuruda bulunulması sonrasında, bir ay içerisinde SGK tarafından son karar verilmekte. Yoğunluk durumlarına bağlı olarak, bu süreler dahada uzun olabilir. Ziraat Bankası ve PTT üzerinden yapılan ödemeler, ilk adımda bankadan daha sonra PTT üzerinden gerçekleşmekte. Herhangi bir PTT şubesine gidip, T.C. kimlik kartını gösteren hak sahipleri, aylıklarını çekebilmekte.

Silikozis maaşları yatma zamanı, başvuru zamanına göre farklılık göstermekte. Vatandaşlar başvuruda bulundukları günün sonrasında, bir ay süresince çıkan sonucu beklenir. Hastanın bu sürede yada sonrasında vefat etmesi halinde, maaş eş ve çocuklara bağlanmakta. Eğer çocuk yok ise kalan maaşın büyük bir kısmı dul kalan eşe bağlanmakta. Kendisine silikozis teşhisi konulan bütün hastalar, başvuru yapıp bu aylıktan yararlanma hakkına sahip olurlar.

Silikozis aylığı sorgulama nasıl yapılır?

Silikozis aylığını sorgulama işlemleri, maaşın bağlanıp bağlanmadığını merak eden hastalar tarafından uygulanmaktadır. SGK resmi intenet sitesinden, gerekli bütün sorgulama işlemleri yapılabilir. Bununla beraber e-devlet sisteminden de gerekli başvurular yapılır. Başvurunun son durumu hakkında bu şekilde bilgi edinilebilir.

-E-devlet sistemine “TC Kimlik No” ve “E-Devlet şifresi” ile giriş yapın.

-E-devlet sisteminden Silikozis aylığınızı sorgulamak için “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranına gidip, adınıza yatmış bir ödenek var mı diye sorgulama yapılabilir.

Silikozis meslek hastalığı kapsamında mı?

Silikozis hastalığının meslek hastalığı olup olmadığı, bu rahatsızlığı olan vatandaşlar ve aileleri tarafından merak edilmekte. Bu rahatsızlık, genel olarak şu işlerde çalışan vatandaşlarda daha çok görülmekte;

-Kazma veya tünel açma işçileri

-Taş ocakları veya maden işçileri

-Gemi yapımı sırasında çeliğin boyaya hazırlanması esnasında görevli işçiler

-Mücevher kesme veya işleme işindeki çalışanlar

-Kurşun kalem yapımında çalışan işçi

-Cam, kristal veya tuğla imalatında çalışan işçiler

-Seramik, çini veya porselen yapımında çalışan işçiler

-Dökümhanelerde, döküm kalıplarını temizlemesindeki işçiler

-Perdahlama işçileri

-Çapak giderme ve cilalama işçileri

-Diş protezi yapımında çalışan işçiler

-Kot taşlama ve kot imalatındaki işçiler

Silikozis hastalığı ne zaman ortaya çıkar?

Hastalığın solunum sistemini etkilemesinden sonra, silikozis ortaya çıkma süresi 20 ile 30 sene arasında değişmekte. Bu zaman zarfında çalışan vatandaşlar, yoğun şekilde tozla karşı karşıya kaldıklarından hastalık kısa veya uzun vade içinde etkili bir şekilde gerçekleşmekte. Toza maruz kalma durumuna bağlı olarak, hastalığın ortaya çıkış sürecide etkilenmekte.

Özellikle kot kumlama sektöründe çalışanlar, iki ile üç sene arasında bu hastalığa yakalanabilirler. Kapalı ortamlarda yoğun şekilde tozla karşı karşıya kaldıkları sürede çok kısa olacak. Küçük yaşta olan kişilerde, hastalığın görülme oranı daha yüksektir. Hastalık bazen çalışma sırasında, bazende işten ayrıldıktan bir süre sonra görülebilmekte.