Silahsız özel güvenlik kimliği silahlıya nasıl çevrilir?

Silahsız özel güvenlik kimliğini silahlıya çevirmek için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir:

Öncelikle minimum lise mezunu ve 22 yaşından gün alınmış olmalıdır,

Özel güvenlik olmak için gerekli artların taşınıyor olması gerekmektedir.

Devlet hastanesinden “Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)” alınmalı ve kararın yazılı olduğu kısımda “Silahlı Özel Güvenlik olur” yazısı yer almalıdır.

Kişi yukarıdaki şartları karşılıyorsa ve silahsız olan sertifikasını silahlıya çevirmek istiyorsa bağlı olduğu kuruma başvurmalı ve sınavlara girmelidir. Sınavları kazananlar silahlı özel güvenliğe geçiş yapabilirler.

Kayıt için gereken belgeler

Silahlı özel güvenliğe geçiş yapmak isteyenler kurumuna başvururken aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

4 adet vesikalık fotoğraf

İkametgah

Sağlık Raporu (Devlet hastanesinden alınmış olmalıdır.)

Diploma Fotokopisi

Özel Güvenlik Görevlisi olma şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı,

Silahlı güvenlik ya da silahsız güvenlik belgesine sahip olunmalı,

Silahsız güvenlik için minimum ilköğretim mezunu olunmalı ve 18 yaşından büyük olunmalı

Silahlı güvenlik için minimum lise ve dengi bir okuldan mezun olunmalı ve 21 yaşından büyük olunmalı

Öğrenim durumu olarak minimum lise mezunu olunmalı,

Mesleğin gerektirdiklerini yapmakta herhangi bir sağlık sorunu olmamalı,

Erkek adaylar için askerliği yapılmış ya da tecil edilmiş olmalı,

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmalı,

Vardiyalı çalışmaya müsait olmalı,

Türkiye İş Kurumu aracığıyla başvuru yapanlar İŞKUR’ a kayıtlı olmalıdır.

Bu belgeleri tamamlayıp kuruma başvurabilirsiniz. Lakin kayıtlar hemen dolduğu için ilgili birimi arayarak nüfus cüzdanı fotokopinizle ön kayıt yaptırabilirsiniz.