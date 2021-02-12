Silahlı saldırının arasında kalan vatandaş yanlışlıkla öldürüldü!

Ankara'nın Mamak ilçesinde alacak verecek davasında silahlar konuştu. Olayla ilgili olmayan bir kişi ise kurşunların arasında kaldı. İşe gitmek için beklediği sırada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı fakat doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Yeşilbayır Mahallesinde meydana geldi. Ahmet K. ve Soner K. isimli kişiler aralarında alacak verecek davası olan akrabaları Muhittin Kalaycı'ya silahlı saldırı düzenlemeye karar verdiler. Kalaycı'nın oturduğu sokağa plakası olmayan bir motosikletle gelen saldırganlar husumetlilerinin evden çıktığı sırada silahlarla ateş etmeye başladılar.

Kalaycı'ya silahlı saldırı düzenleyen Ahmet K. ve Soner K.'nın silahlarından çıkan kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımın kenarında duran inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Daşçı, kasık bölgesine isabet eden kurşunla yere yığılırken bir diğer kurşun ise Muhittin Kalaycı'nın, dizine isabet etti.

Kanlar içinde yerde yatan 1 çocuk babası İbrahim Daşcı ile dizinden yaralanan Muhittin Kalaycı, çevrede bulunanlarında yardımıyla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İnşaat işçisi Daşcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken Muhittin Kalaycı, yapılan tedavinin sonrasında taburcu edildi.

Olayın hemen ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganların kaçtığı güzergah üzerinde bir çalışma başlattı. Saldırganların bindikleri motosiklet, Altıağaç Mahallesi'nde terk edilmiş bir şekilde bulunurken polisin sıkı takibi sonucu kimlikleri tespit edilen saldırganlar Soner K. ile Ahmet K, düzenlenen bir operasyonla yakalandılar. Gözaltına alınan zanlıların emniyette verdikleri ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri bildirilirken çıkarıldıkları mahkeme tarafından da tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.