Silah Taşıma Ruhsatı nasıl alınır? Silah Taşıma Ruhsatı alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

Silah taşımak için hükümet tarafından belirlenen bazı şartlar bulunmaktadır. Silahı meslek icabı kullanan polis, asker ve bekçiler dışında can güvenliği için silah almak isteyen kişilerin silah ruhsatı alması gerekir. Valilik onayından geçmediği sürece silah kullanılması mümkün değildir. Ruhsatsız silahla yakalanan kişiler hakkında cezai işlemler uygulanır.

Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır?

Silah taşıma ruhsatı alınabilmesi için öncelikle belirlenen ve uygun kabul edilen meslek gruplarının bir tanesine dahil olunmalıdır. Kişi gerekli şartları sağlıyorsa istenilen belgeleri temin ederek silah ruhsatı almak için başvuruda bulunabilir. Gerekli evraklar tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçilmesi gerekir. Alınacak sağlık raporunda ‘silah ruhsatı alınabilir’ yazması gerekmektedir. Alınan sağlık raporunun 7 doktor tarafından imzalanması gerekir.

Sağlık raporu alındıktan sonra gerekli belgeler emniyet müdürlüklerine iletilir. Emniyet müdürlükleri tarafından herhangi bir sorun görülmezse kaymakamlıklar veya valiliklere gidilerek başvuru yapılır.

Silah taşıma ruhsatı kimlere verilir?

2375 sayılı yönetmeliğe göre,

Noterler

Avukatlar

Müteahhitler

En az 50 sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri ve burada çalışan veznedar, mutemetler

Döviz bürosu sahipleri

Cirosu ve yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça belirlenen tutarın üstünde olan işletmelerin yönetim kurulu başkanları, sorumlu olan ortakları ve üyeleri

Yaptıkları iş, kültürel, sosyal, ekonomik ve mesleki faaliyetleri sebebi ile can güvenliği tehdit altında olduğuna karar verilenler

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş almak kaydı ile yaz kış otlak ve yaylada hayvancılık yapan belirli sayıların üstündeki hayvanı olan büyük sürü sahipleri

Basın kartı, basın şeref kartı, sürekli basın kartı sahibi olan basın mensupları

Yönetmelikte sayılan kamu görevlileri

Arılı en az 100 kovanı olan gezici arıcılık yapanlar

Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, ziraat odaları, konfederasyon ve federasyon yönetim kurulu başkanları ve meclis üyeleri

Patlayıcı madde deposu sahipleri, patlayıcı madde satışı ve satın alma yetkisi olan iş yeri sahipleri

Bölge müdürleri, banka müdürleri, genel müdür yardımcıları, şube müdürleri

Akaryakıt istasyonu sahipleri ve istasyonda çalışanlar

Yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar

Kuyumcular

Gümüş ve Altın toptancıları ve imalatçıları

Özel ve tüzel kişilerin özel mülkiyetinde bulunan değerli eserleri korumak ile görevli sigortalı bekçiler

Tarım satış kooperatifleri yönetim kurulu başkanı, üyeleri, genel müdür yardımcı ve genel müdürleri

Atış poligonu sahipleri ve atış poligonunda bekçilik görevi yapanlar

En az bir dönem köy ve mahalle muhtarlığı yapanlar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş almak kaydı ile meskun mahalden uzak büyük tarım işletmesi sayılan arazisini işleyen ve işleten büyük toprak sahipleri

En az bir dönem Belediye meclis üyeliği ve Belediye başkanlığı yapmış olanlar

Tehdit altında olan, aşiret, mafya gibi durumları yaşayan kişiler,

21 yaşın üzerinde olan,

C vatandaşı olan,

Sağlık Kurulu raporu olan,

Adli sicil kaydı temiz olan kişiler ruhsatlı silah taşıyabilirler.

Silah taşıma ruhsatı olanlar nerelere giremezler?

Siyasi partilerin kapalı ya da açık yerde olan toplantılar,

Duruşma ve mahkeme salonlarına,

Kanuna uygun olarak ya da Uygun olmadan grev yapan işletmelere,

Her türlü infaz ve ıslak kurumlarına,

Spor karşılamaları için yapılan gösterilere,

Öğrencilerin toplu olarak yaşadığı ve eğitim gördüğü alanlara,

Eğitim ve öğretim veren kurumlara,

Her türlü izinli veya izinsiz gösteri ve toplantı yürüyüşlerine,

Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binalarına,

Dene veya sendikalara ve onların toplantı kongre alanlarına,

Ceza ve tutku evlerine,

Her türkü izinli veya izinsiz toplantı ya da gösteri yürüyüşlerine,

Akıl hastaneleri veya hastanelere, psikiyatri bölümlerine.

Silah ruhsatı alabilmek için gerekli evraklar nelerdir?

Kimlik Belgesi aslı ve fotokopisi

Silah bulundurma ruhsatı dilekçesi

Parmak izi belgesi (Emniyet Müdürlüğünde tarama işlemi yapılır ve evrak verilir)

Sağlık Raporu

Yarım kapaklı karton dosya

4 adet vesikalık fotoğraf (son bir sene içinde çekilmiş olmalıdır)

Silah bulundurma ruhsat harcı ödenmesi

Ruhsat harcının ödendiğine dair makbuz

İkametgah belgesi

Kişinin 1.000,00 TL. ve üzerinde borcu olmadığına dair belge vergi dairesinden alınmalıdır.

Doktorlar silah taşıma ruhsatı alabilirler mi?

Silah ruhsatı alabilirler. Bu meslekler dışında silah ruhsatı almak isteyenler ise Valilikleri ikna edecek sebeplere sahip olmalıdır. Buna göre yukarıda ki meslek gruplarında olmayan ancak silah ruhsatı almak isteyenlerin sağlaması gerekenler,

Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler 6136 sayılı kanunda açık bir şekilde anlatılmaktadır. 6136 sayılı kanuna göre doktorların silah ruhsatı almalı mümkün değildir.

Kuyumcu ve Çiftçiler silah taşıma ruhsatı alabilir mi?

Çiftçi ve kuyumcuların silah taşıma ruhsatları alabilmeleri için gerekli olan şartlar farklılıklar göstermektedir. Buna göre,

Çiftçi silah taşıma ruhsatı şartları

Engel hallere girmeden, 21 yaşını doldurmuş kişiler,

Sağlık yönünden engeli bulunmayan,

6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000,00 TL.’yi aşan tutarda vadesi geçmiş olan borcu bulunmayan,

Adli sicili temiz olan,

200 dönümden 2000 dönüme kadar arazisi olan çiftçiler yazılı belgeleri hazırlayabilir ve ibraz edebilir ise silah taşıma ruhsatı alabilir.

Çiftçilerden silah taşıma ruhsatı için istenilen belgeler nelerdir?

Dilekçe,

Toprak miktarı ve Tapu Müdürlüğü yazısı,

Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısı,

23550 sayılı resmi gazetede yayımlanan maddeleri taşıdığına dair üretici belgesi Gıda, Tarım, Hayvancılık Müdürlüğünden alınan belgeler,

Sağlık kurulu raporu,

6183 Sayılı Kanun kapsamında borcu ve geçmiş borcu olmadığını gösteren Vergi Dairesi Müdürlüğünden belge,

Biometrik fotoğraf,

Silah taşıma ruhsatı için harç makbuzu.

Aynı şekilde kuyumculardan da bu belge ve şartlar istenmektedir. Sağlık raporlarına ek olarak çiftçi ve kuyumcuların bağlı oldukları Ticaret, Esnaf Sanatkar, Sanayi, Kuyumcular Odası gibi kurumlara giderek oda kayıt ve müracaat 2.000,00 TL borcu olmadıklarına dair belge almaları gerekir.

Ruhsatsız silah yakalatanlara verilen cezalar nelerdir?

Ruhsatsız bir adet silah bulundurma suçunun cezası: Bir adet ruhsatsız silahı iş yerinde veya evde bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Ruhsatsız silah taşıma, birden fazla ruhsatsız silah bulundurma ve satın alma suçunun cezası: Bir veya birden fazla silahı taşıma, satın alma fiili ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası 6136 Sayılı Kanın Maddesi 13/1 fıkrası ise düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, birden fazla veya bir adet silah taşıma ve satın alma suçu ile birden fazla silah bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası verilir.

Silah bulundurma ve silah taşıma ruhsatı harçları ne kadardır?